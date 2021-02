Agencias

Aguascalientes.- Sergio Augusto López, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Aguascalientes, realizó una seña obscena para ‘defender’ su postura a favor de la llamada ‘Ley provida’.

Ayer, el Congreso de Aguascalientes aprobó la iniciativa de la reforma para dotar de personalidad jurídica al embrión, a fin de modificar el concepto de ‘persona’, señalando que se debe reconocer este carácter desde la concepción.

Sin embargo, el diputado creyó necesario utilizar su dedo medio para ‘argumentar’ su postura a favor de la iniciativa, acompañado de una declaratoria alusiva a la violación:

“Este dedo que está aquí [alza la manos y muestra el dedo medio], ¿de quién es? Es tuyo, y si te lo meto hasta adentro en esa parte que empieza con c y termina con o, ¿de quién sigue siendo? Verdad que ya no es tuyo. Eso mismo pasa aquí, el niño ya no es de la mujer, es una vida”, declaró.

Añadió que “el aborto no es una interrupción, no se vuelve reanudar, no es un derecho porque no existe el derecho a matar, no es seguro porque siempre muere una vida. No es legal porque es inconstitucional, no es salud porque el embarazo no es una enfermedad, el aborto no es progreso ya que al eliminar a los seres más inocentes de una sociedad no aporta más que dolor”.

“Falta de argumentos”

Tras ello, usuarias de redes sociales cuestionaron la falta de argumentos del legislador y la utilización de señas obscenas para en la tribuna del Congreso.

Por ejemplo, la diputada Martha Tagle repudió que López utilizara “una señal obscena que significa violación para decir que las mujeres no deben abortar pues no es su cuerpo”.

Asimismo, por su parte, la diputada de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, también repudió las expresiones del legislador hidrocálido.

“No sólo en contra de la manera absurda y denigrante de sus expresiones, con convicción defiendo nuestro derecho a decidir. Que su dedo se lo meta por donde mejor le parezca y seguro siendo suyo, primero porque no creo que se lo reclamen en propiedad, así como no debe interponerse en los derechos de mujeres que nada tienen que ver con él”, escribió en su cuenta de Twitter.

Que su dedo se lo meta por donde mejor le parezca y seguirá siendo suyo, primero porque no creo que se lo reclamen en propiedad, así como no debe interponerse en los derechos de mujeres que nada tienen que ver con el. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 13, 2021

Inconstitucionales

El Congreso de Aguascalientes aprobó este viernes reformas a los artículos 2 y 11 de la Constitución local que prohíben la interrupción legal del embarazo, durante una sesión marcada por las declaraciones polémicas de los legisladores que respaldaron estos cambios.

No obstante, organizaciones en defensa de los derechos reproductivos de la mujer señalaron que estas reformas son inconstitucionales y criminalizan el aborto.

Con información de Sin Embargo

