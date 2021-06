Redacción

Oaxaca.- Con arma larga en mano, Nicasio Hernández Hernández, quien fuera candidato a diputado federal y perdiera la elección del 6 de junio pasado ante el candidato de Morena, recriminó a la población de Santiago Matatlán, solo haber obtenido seis votos en la contienda.

El abanderado por Redes Sociales Progresistas (RSP) exhibió un arma larga R-15 de uso exclusivo del Ejército.

Mediante sus redes sociales, Hernández dirigió un mensaje al municipio asentado en el distrito federal 04, en Tlacolula de Matamoros, donde solo registró seis votos, pese a haber tenido 400 asistentes en la fiesta que les organizó.

“Ahora me doy cuenta, mucha hipocresía. Los únicos que me apoyaron fueron la familia de Angélica y el “Güero”, los demás no!! Hago una fiesta y llegan 400 invitados. Y, ¿dónde estaban?; no lo puedo creer”, reclamó.

Luego de esto la cuenta personal de Nicasio Hernández Hernández fue inhabilitada.

*Con información de Excelsior

LC