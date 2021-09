Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Con algunos días de días de retraso, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) entregará al Congreso del Estado los resultados de las auditorías respecto a la adquisición de medicamentos, así como al funcionamiento y presupuestación del Hospital General del León adecuado para atender la pandemia del Covid.

El titular de la ASEG recordó que de las auditorías especificas ordenadas por la presente legislativa, ya se presentaron los resultados respecto al programa de replaqueo del gobierno del Estado y en esta semana se ingresó la revisión hecha al programa de Inclusión Digital para la compra de 100 mil computadoras portátiles, ambas a propuesta del Grupo Parlamentario de Morena.

“Cuáles sí no he entregado, medicamentos y hospital Covid que son dos de las mandatadas en esta legislatura, esos por las actividades que todavía no se terminan de desahogar, seguramente las voy a estar entregando la semana que entrar, mi proyecto y mi compromiso institucional es que esas cuatro, eran placas, computadoras, medicamentos y hospital Covid que llamamos, fueran entregadas a más tardar mañana viernes, es un día antes por lo menos de la nueva legislatura, dos de ellas creo que si van a llegar bien, pero medicamentos y hospital posiblemente nada más lo que voy a hacer es saltar el fin de semana, me faltan unas mínimas diligencias que voy a atender”.

La auditoría al procedimiento de licitación y adquisición de medicamentos para las Unidades de la Secretaría de Salud fueron presentadas por el PVEM.

En tanto, la auditoría específica concomitante al Poder Ejecutivo del Estado respecto de los procesos de planeación, programación, presupuestación, procesos de contratación y administración realizados para la rehabilitación, funcionamiento y operación de las instalaciones del Hospital General Regional del León ubicado en la calle 20 de enero para atender a los enfermos de Covid, fue propuesta por el diputado de Morena con licencia, Ernesto Prieto Gallardo en octubre del 2020.

A decir de Javier Pérez, salvo un par de días, los compromisos tomados con la legislatura respecto a la entrega de informes de auditoría quedarán cerrados.

“Esa es la parte que me podrían reprochar en el compromiso público que hice en una Comisión de Hacienda sería de un par de días, no estoy violando la ley, estoy dentro de los tiempos que la ley me marca para poder entregarlo, pero yo quise hacer un compromiso institucional sobre todo con la legislatura que me instruyó hacer las auditorías, dije yo voy a llegar por lo menos el último día a entregárselas, tal vez me tarde, dos tres días más eso, pero voy a cumplir en los plazos legales”, concluyó.