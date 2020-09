Con pendientes, arranca el tercer año de la Legislatura

Daniel Moreno

Salvatierra.- El líder estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) Francisco Escobar Osornio pidió a todos los ciudadanos que no se dejen engañar por Antonio Tirado Patiño, quien se dice líder también de esta organización.

La UCD ofrece diferentes servicios uno de estos es realizar el trámite para la legalización de vehículos americanos. No obstante, Francisco Escobar reveló que en estos momentos no se puede pues no existe un marco legal para hacer este trámite.

Escobar Osornio aseveró que se ha puesto ya una denuncia penal por usurpación de identidad, falsificación de documentos y fraude contra Antonio Tirado Patiño, Olga Lidia Tirado, Ramiro Gómez, Carlos Medina Velázquez y Estefanía García quienes se asumen como dirigentes de la UCD.

“En efecto, Antonio tirado fue miembro de la organización -reconoció Francisco Escobar-, pero fue expulsado en el año 2005 luego de varias irregularidades una de esta fue detectar el manejo ilegal de varias cuentas bancarias de la UCD”, señaló.

El dirigente, acompañado de varios miembros de la organización, dijo que han sido ya varias veces que han demandado a Tirado Patiño, “pero sale impune con el apoyo del gobierno de Guanajuato” por lo cual dijo que se llevará el caso a instancias federales.