Con penalti de último momento Cruz Azul es campeón de Copa por México

Redacción

México.- El enfrentamiento de Seth Rollins y Rey Misterio en la WWE terminó con una increíble lesión para el luchador de ascendencia mexicana, quien presuntamente perdió un ojo cuando fue impactado contra unas escaleras.

El combate, que llevó por nombre Ojo por Ojo, era la revancha para el dueño del 619, pero al final Rollins se impuso una vez más sobre Rey Mysterio y volvió estrellar su ojo derecho en las escaleras de metal.

Durante la transmisión se pudo apreciar cómo el ojo del gladiador estaba fuera de la cuenca, mientras no dejaba de gritar de dolor.

En cuanto Seth Rollins se dio cuenta de lo sucedido vomitó frente a las cámaras.

En redes sociales de inmediato se hizo tendencia el tema del Rey Misterio, y aunque muchos apuntaban a que se trataba de un montaje otros afirmaron que la lucha libre no siempre es un ‘circo’.

It is absolutely BRUTAL right now between @reymysterio & @WWERollins at The Horror Show at @WWE #ExtremeRules!#EyeForAnEye pic.twitter.com/L1gnXJLyTm

— WWE (@WWE) July 20, 2020