La Oración por la Paz se realiza por primera vez luego de una serie de eventos violentos y trágicos en Celaya en las últimas semanas

Celaya .- Por primera vez en su historia y tras los hechos de violencia que se han registrado en Celaya, se realizará una “Oración por la Paz” durante la Procesión del Silencio, evento que se llevará a cabo a puerta cerrada en el interior del Templo del Carmen.

Tras el asesinato de los campaneros de San Francisco -Ricardo ‘Ricky’ y sus padres ‘Don Pepe’ y ‘Doña Carmelita’- quienes también colaboraban en el Templo del Carmen; asaltos a mano armada y a casa habitación que han sufrido los feligreses e infinidad de celayenses; así como la disminución en la asistencia de personas a las misas de las 7 de la noche por el miedo a víctimas de la delincuencia; y otros hechos violentos suscitados en la ciudad, se determinó hacer un espacio en medio del acto de la Procesión del Silencio para orar para que regrese la paz a Celaya.

Evento Histórico; piden cese a la violencia

Hugo Agustín Gallardo Tovar, encargado del grupo de festividades y del Consejo de Misión Celaya del Templo del Carmen, explicó que desde 1960 que se organizaron un grupo de celayenses para formar la Procesión del Silencio, nunca se había dedicado un espacio en este evento, para pedir que cese la violencia en la ciudad.

“Será la primera vez que vamos a pedir por la paz, lo hemos estado platicando y se determinó hacerlo por todas las circunstancias que ha vivido y sufrido nuestra ciudad, es muy importante pedirle a Dios en este día tan especial en el que recordamos su muerte, hacer una oración por la Paz, porque hemos sufrido algunos en carne propia diferentes tipos y hechos de violencia y no somos ajenos, la iglesia no es ajena a las situaciones que vive la población”, señaló Gallardo.

El encargado del evento dijo que además de realizar distintas acciones al interior de la comunidad, también es momento de que los celayenses se unan en oración para que “estas situaciones cambien”.

Masacre que cimbró profundo en Celaya

Una de las situaciones que más cimbró no sólo a la comunidad católica sino a toda la sociedad celayense, fue el asesinato de los campaneros, aquel martes 1 de febrero, cuando hombres armados llegaron en una motocicleta a la casa de Ricky, Don Pepe, Doña Carmelita y un menor de 10 años –que fue el único que sobrevivió a la masacre-, en la calle Lago de Chapala, casi esquina con Francisco I. Madero, en el barrio del Zapote y les dispararon a sangre fría.

“Tuvimos dos campaneros que fueron asesinados, eran campaneros de San Francisco pero nos daban apoyo aquí en el templo del Carmen, en algunos otros casos asaltos a mano armado, también robos en casa habitación. Nos preocupa mucho lo que estamos viviendo, tenemos ciertas celebraciones a las 7 de la noche y algunas personas ya no vienen precisamente por la seguridad”, señaló.

Gallardo destacó que el asesinato de los campaneros y de otras personas inocentes ha calado hondo en el ánimo de los celayenses.

“Calo hondo, preocupó, nos ocupó a hacer ciertas acciones como comunidad”, dijo y exhortó a los ciudadanos a que además de participar en la oración desde sus casas, ya que por segundo año consecutivo la Procesión del Silencio se realizará en el interior del Templo del Carmen sin salir a las calles, pero se transmitirá por redes sociales.

Piden unirse aunque sea desde sus hogares

“La paz la hacemos todos. La gente puede unirse desde sus hogares en esta oración por la paz, rogarle a Dios pero también cambiar nosotros mismos, la paz empieza desde nosotros, desde casa, no podemos exigir paz algo que no damos y que no tenemos”, explicó.

El organizador platicó que la Procesión del Silencio tendrá tres tiempos: el primero será la procesión dentro de la iglesia; el segundo será el recorrido en el atrio, ahí y en ese momento se va a realizar la Oración por la Paz; y el tercero es el regreso al interior del templo.

Por segundo año consecutivo, la Procesión del Silencio, en su edición 59, se llevará a cabo a puerta cerrada, no en las calles como en años anteriores. Fue debido a la pandemia que se tomó esta decisión dentro de la nueva normalidad.

Hugo Gallardo dijo que se quería que fuera un acto solemne dentro de la nueva normalidad, “no es un acto litúrgico, pero si es un acto de piedad popular” agregó.

De la Capilla de San Plácido saldrán las imágenes titulares, que son el Santo Entierro y la Virgen de la Soledad, mismas que serán cargadas por los costaleros de La Soledad y algunos miembros de las diferentes cofradías con el Paso Sevillano, “vamos a tratar de rehacer La Procesión del Silencio como hace 63 años”.

Desde 1960…

La procesión del Silencio se remonta al año de 1960 cuando se reunieron un grupo de celayenses ya que se tenía el conocimiento de la Procesión del Silencio de Sevilla, España y se quería hacer un recorrido similar en Celaya. Se presentaron en la Parroquia (hoy Catedral) y le hicieron la petición al párroco de ese tiempo, que les negó su autorización.

Ante la negativa del párroco, el grupo se trasladó al Templo del Carmen y de la misma manera plantearon la idea a los padres carmelitas, en ese tiempo Fray Pedro de Santa María y Fray Javier Espinosa de los Monteros, quienes aceptaron la idea y la apoyaron.

Cabe hacer mención que el Templo del Carmen está dedicado al culto de la Virgen del Monte Carmelo, Virgen que su vestimenta es oscura por tratarse del duelo de su hijo muerto y del lugar donde fueron los hechos.

Fue hasta el Viernes Santo del año de 1963 que se hizo el primer recorrido de la Procesión que solamente fue en el interior del Templo del Carmen y el atrio.

Las tres cofradías que en ese momento participaron fueron: El Señor del Santo Entierro, Nuestra Señora de la Soledad y Costaleros de la Soledad.

Para el siguiente año, 1964, el recorrido se hizo alrededor de la manzana del Templo del Carmen, y poco a poco se fueron integrando más cofradías.

Ya para el año de 1967 eran 10: Oración del Huerto, El Señor de la Columna, Cristo del Gran Poder, Jesús Nazareno, El Señor del Silencio, La Santa Cruz, Adoradores de la Santa Cruz, Señor del Santo Entierro, Nuestra Señora de la Soledad (toreros) y Costaleros de la Soledad, teniéndose a la fecha registradas 17 cofradías.

Llegó la pandemia

En el 2020, debido a la pandemia del Covid-19, la Procesión fue suspendida, no se realizó el recorrido ni en las calles ni al interior del templo. En ese momento se constituyó la cofradía de Vía Mater Celaya A.C.

En el 2021, la Procesión se realizó a puerta en el interior del templo, suspendiéndose el recorrido por las calles debido a la pandemia del covid.

Para esta emisión, se tuvo un acercamiento con las autoridades sanitarias, se planteó el panorama; se analizaron los espacios físicos del templo, la logística, y otros puntos de Protección Civil para participantes y espectadores, y analizando el enfoque sanitario y la organización y logística por parte del Padre Superior, el Consejo de Misión y mismo Vía Mater Celaya A.C. se llegó a la conclusión de suspender el recorrido tradicional por las calles y llevar la Procesión nuevamente a puerta cerrada.

Por su parte, la directora general del Consejo de Turismo de Celaya, Araceli Torres Correa, dijo que la derrama económica estimada que se manejaba en el periodo vacacional de Semana Santa 2022, se esperaba la llegada de turista de 28,942 a pesar de que era una proyección.

“Precisamente estamos buscando que haya un porcentaje de ocupación del 24 %, años anteriores teníamos y porcentaje de números rojos por debajo derivado de la pandemia (…) se espera la vista aproximadamente de 72 mil visitantes, turistas y excursionistas lo cuales van a generar una derrama económica cercana a los 108 millones de pesos”.

