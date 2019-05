Con molestia por abandono, Ángel Mena agradece a afición

El jugador aceptó estar molesto por no haber podido ayudar a sus compañeros durante el encuentro con Tigres; “durante todo el torneo se hicieron bien las cosas y se cumplió”, aseguró

Óscar Jiménez

León.- Para Ángel Mena fue una hecatombe el abandono en la gran final del futbol mexicano por lesión, esto después del torneo regular fraguado.

Para el futbolista, fue el acabose; “Reconocer que siempre nos apoyaron durante todo el torneo, y que estuvieron ahí a pesar de no haber logrado el objetivo. Que sigan con ese mismo objetivo y esa misma pasión porque eso hizo revivir la ciudad”.

“Satisfechos no, porque quedó la posibilidad de salir campeones y no se pudo. Estoy molesto por haber salido del partido y no haber podido ayudar a mis compañeros en busca del título”, dijo Mena.

Además, el futbolista aseguró que para el último cotejo de ayer ante Tigres, los Esmeraldas merecieron tener un resultado positivo; “Yo creo que el día de hoy merecimos un poco mal, no se da, pero el futbol es así y tiene esas cosas. Se dio todo y no se puede reprochar más. Durante todo el torneo se hicieron bien las cosas y se cumplió”, culminó Mena