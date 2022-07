En un operativo por la comunidad de Peregrina detienen a dos en Guanajuato, con cinceles de metal, cascos con lámpara y marros

Redacción

Guanajuato-. Detienen a dos en Guanajuato. Luis Adrián y José Antonio circulaban en una camioneta sin placas cargando un costal de mineral que habían robado, fueron detenidos por policías municipales este jueves.

La captura se dio durante un operativo efectuado sobre el camino de terracería que conduce a la comunidad de Peregrina. Los oficiales ubicaron una camioneta sin placas, por lo que le marcaron el alto con la finalidad de hacer una inspección de rutina.

Foto: Cortesía

Puedes leer: Es oficial: Guanajuato capital cancela nuevo Museo de Momias

Cuando los uniformados solicitaron los documentos que acreditaran la propiedad del vehículo los tripulantes dijeron no tenerlos, además en la parte trasera de la camioneta llevaban un costal que contenía mineral, que dijeron haber sustraído de una mina de la cual no proporcionaron nombre y no acreditaron la propiedad.

Lee también: Lamenta Víctor Zanella que “politiquerías” hayan costado la cancelación del MUMO

Entre las propiedades que llevaban en la camioneta se encontraron tres cinceles de metal, dos cascos con lámpara y dos marros, que también habrían sido robados.

Los capitalinos fueron presentados ante el Ministerio Público, ahí también quedaron bajo resguardo el mineral y la camioneta confiscada.

IO

Quizás te interese: