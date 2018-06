Con más de 35 puntos de ventaja, va HLS cómodo a la reelección

El candidato de Morena se consolida en la segunda posición, pero está muy lejos aún del abanderado panista

León.- Si hoy fueran las elecciones, Héctor López Santillana se convertiría en el primer alcalde reelecto en esta ciudad zapatera, arrojó el más reciente estudio que elaboró la casa encuestadora TAG Research.

De acuerdo con la medición, el candidato panista obtendrá el 55.2% se la votación que le refrendaría en la Presidencia municipal, con una ventaja de más de 35 puntos sobre el segundo lugar, Ernesto Oviedo, de la alianza Morena-PT-PES, que obtiene más porcentaje de votos (20.1%) que nivel de conocimiento sobre su persona (sólo el 16.9% de los entrevistados dijo que sí lo conoce).

En tercer lugar quedaría Clemente Villapando, del PRI (16.2%); y en cuarto, Sergio Contreras del PVEM (7.7%).

El estudio anticipa que en el próximo Ayuntamiento contará con miembros de al menos cuatro partidos, lo que podría dividir los debates y toma de decisiones del cuerpo edilicio (se prevé que haya ocho panistas, dos del PRI, dos de Morena, uno del PVEM, y otro aún sin definir).

Más del 60% de los entrevistados consideró que López Santillana ganará la elección. Este indicador sobre la percepción de quién ganará es importante ya que genera un efecto entre algún segmento de la población de ir con el ganador.

Respecto a la última medición de mayo, se observó un crecimiento en el conocimiento de candidatos por parte de la población leonesa, pero no necesariamente creció su intención de voto. Mientras el candidato de la alianza Morena-PT-PES y el candidato del PVEM, crecen algunos seis puntos de intención de voto, el abanderado del PRI no logra hacerlo.

El estudio advierte que en León existe un buen ánimo para participar en los próximos comicios, pues se espera que se alcancen unos 665 mil sufragios, que representarían 227 mil más que en 2015, y 85 mil más que en 2012.

Dan la espalda a exalcalde Ricardo Sheffield

El voto duro del PAN también beneficiará a Diego Sinhué Rodríguez en la contienda por la gubernatura, pues superará con un margen de más de 200 mil votos sobre el exalcalde Ricardo Sheffield Padilla –León aportará alrededor de 400 mil votos a la campaña de Rodríguez Vallejo—.

En el caso de la Presidencia de la República, en León existe una mayor intención de voto en favor de Ricardo Anaya Cortés, aunque una mayor cantidad de personas creen que ganará Andrés Manuel López Obrador.

Aunque se espera que el aspirante panista gané en León con un margen de un dígito, el candidato López Obrador obtendría cerca de 220 mil sufragios en la capital del zapato.

Otro dato revelador es que aquellas personas que han recibido algún apoyo por parte del gobierno municipal durante este trienio, aumentan su intención de voto hacia los candidatos de Morena.

Esto resulta interesante por dos cosas: la primera es que el ciudadano que recibe un apoyo no necesariamente lo retribuye mediante su voto; y es que quizá este segmento ve más probable seguir obteniendo apoyos con Morena que con otro partido.

Doblega a sus contrincantes El voto duro del PAN facilitara que Héctor López Santillana se mantenga al frente de la administración municipal por tres años más, pues ni siquiera sumando los votos de sus adversarios alcanzaría para impedir su victoria. Es destacable también que el candidato Ernesto Oviedo ocupa la segunda posición, con 20.1% de las preferencias, ya que sólo el 16.9% de los entrevistados dijo que sí lo conoce.