Con la mira en Lima 2019

Guanajuato.- La tiradora guanajuatense, Gabriela Martínez tiene confianza para competir en lo que serían sus primeros Juegos Panamericanos en Lima 2019, por lo que continúa su preparación y plan de competencias en Guadalajara, Jalisco.

Gabriela comentó que espera integrar la selección a la justa continental, por lo que no ha dejado de preparase y participar en eventos; en este momento se encuentra en Guadalajara donde compite en el Nacional Juvenil.

“En este momento estoy terminando la segunda competencia del Nacional Juvenil, la primera prueba se realizó en Guanajuato, me fue bien, el primer lugar individual y tercero por equipos. Todavía me toca la modalidad de fuego, me toca competir este viernes y sábado”, expuso.

Indicó que todavía no ha salido la lista oficial de los que asistirán a Lima, sin embargo, continúa con su plan de trabajo.

“Hablar de la posibilidad de estar en mis primeros Juegos Panamericanos me emociona, pero también me da nervios porque siempre uno busca tener el mejor resultado y a veces se puede lograr, pero sabemos que ayuda para adquirir mayor experiencia”, señaló.

La especialista en rifle de aire dijo que una vez termine de competir, regresará a la Ciudad de México donde estará concentrada y seguirá su preparación para trabajar en algunos detalles que encontró el mes pasado en la Copa del Mundo en Múnich, Alemania.

