Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, presentó una iniciativa para que los puestos de dirección y los órganos de gobierno del Congreso del Estado sean ocupados por mujeres a fin de que en estas áreas se refleje la conformación paritaria de la Legislatura.

La legisladora señaló que lo que se busca con la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo es buscar un equilibrio paritario donde se vean representados por igual a los hombres y mujeres al interior del Congreso y que esto incida de manera igualitaria en la toma de decisiones.

Dijo que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Secretaría General, Mesa Directiva, Contraloría y otros órganos y áreas tienen como titular a un hombre, “faltan mujeres, hay una masculinización de este Congreso del Estado, por eso hoy proponemos incluir el principio de paridad en la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.

Con la propuesta presentada al pleno del Legislativo se busca la creación de una Unidad de Igualdad de Género que tendría como objetivo brindar apoyo técnico legislativo, generar información analítica en materia de género, así como diseñar y dar seguimiento a las políticas de igualdad al interior del Congreso a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Además que la presidencia de la Mesa Directiva deberá ser alternada cada periodo de sesiones por un hombre y una mujer, al igual que la Diputación Permanente, y que la coordinación de cada Grupo Parlamentario esté integrada por un hombre y una mujer, y que estos participen con voz y voto en la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

“Necesitamos promover acciones intencionadas para neutralizar una inequidad que es evidente, hay una ausencia parcial de representación, y por su puesto en las comisiones legislativas (…) esta legislatura paritaria también se debe de reflejar en el resto del Poder Legislativo, las decisiones y las responsabilidades deben ser compartidas, no podemos dejarlo a la voluntad política, tiene que estar en la ley”.

Y dijo reiteró que la iniciativa no tiene dedicatoria personal, “de aprobarse no estoy interesada, me sentiré muy bien representada por el resto de mis compañeras, esta iniciativa si trae dedicatoria para todas las mujeres trabajan en este Congreso, donde su capacidad, experiencia y profesionalismo deben ser reconocidos, y trae dedicatoria para las mujeres afuera que están buscando un espacio profesional en el Congreso del Estado y que de entrada no se deben de desencantar porque siempre eligen a puros hombres”.

A la propuesta, se sumaron los diputados del PVEM, así como la legisladora de Movimiento Ciudadano, Desiré Ángel Rocha y las diputadas morenistas Irma Leticia González Sánchez, Martha Edith Moreno Valencia y Alma Alcaraz. En virtud de que la propuesta se presentó en el momento de asuntos generales, será enlistada en la próxima sesión del pleno para ser turnada a comisiones para su estudio.

Pide paridad en el Ejecutivo

En la misma sesión del pleno del Congreso local, Desiré Ángel Rocha presentó una propuesta de exhorto al Poder Ejecutivo para que implementen medidas para que tanto en la administración pública estatal y para estatal se cumpla con el principio de paridad en los nombramientos de titulares y cargos directivos.

Esto con la finalidad de alcanzar de forma progresiva la participación plena de las mujeres en los espacios de decisión y a su vez que informen de estas acciones al Poder Legislativo.

La legisladora dijo que, de las 79 dependencias, instancias y organismos del Poder Ejecutivo, solo 23 están encabezadas por mujeres, lo que indica que el 70% de las decisiones del Poder Público del Estado son tomadas por hombres.

Sostuvo que “para la representación política y pública de las mujeres, no basta con reconocer el derecho al voto y la postulación electoral. La realidad nos demuestra que la desigualdad por razón de género es notablemente visible en la representación del poder público y sobre todo en la toma de decisiones”.

Su propuesta se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género en donde será analizada.