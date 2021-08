Nayeli García

Irapuato.- Con gritos desgarradores, familiares y amigos de Lizet Carolina una pequeña de 13 años de edad, salieron a las calles de Irapuato para pedir a las autoridades escuchar sus suplicas y ayudar para encontrar a la niña que desapareció desde el 24 de julio.

“¡Por favor Ricardo Ortiz no es la primera vez, por favor ya es justo y necesario que escuches las voces de madres dolidas, no más perdidos, no más muertes, no más niños desaparecidos, Ricardo Ortiz, tú también eres padre”, gritaron familiares de la pequeña frente a la Presidencia Municipal en donde culminó lar macha que inició cerca de las 11 de la mañana en el Parque Irekua.

Abilene Cervantes, madre de Lizet compartió que el día que desapareció en la colonia Vista Hermosa ella se fue a trabajar al tianguis y aunque la niña siempre la acompañaba, ese día se quedó cuidando a su hermanito de nueve años porque le dolía la panza; cada media hora le hablaba para saber cómo estaban.

Pero, en una de esas llamadas, el pequeño le dijo que su hermana no estaba en la casa; aunque algunos vecinos aseguran que se la llevaron sujetos de una camioneta, luego se retractaron y dijeron no saber nada.

“La gente que la sacó sabía de nosotros, sabía que yo no estaba en la casa y la tuvo que engañar para que saliera, porque ella no es de andar en la calle y menos sola, no sabe ni cruzar la calle, es una niña de 13 años, no es una mujer de 20 que ya sabe”, dijo con dolor su mamá, quien comentó que, aunque la alerta Amber fue activada desde ese día, nadie la ha dado nuevas pistas de la niña.

“Sal a la puerta Ricardo Ortiz, escucha nuestra voz por favor, ¡Por favor! Por nuestros hijos, por favor escucha nuestras voces Ricardo Ortiz, Lorena Alfaro, ¿Dónde están? Puras promesas, cúmplanlas. Escucha las voces de una familia adolorida que no sabe de su hija, ¿Por qué no nos escuchas Ricardo Ortiz?, sino puedes, deja el poder a Lorena Alfaro, que es mujer y que nos va apoyar, a ver si ella sí puede”, instaron.

La madre de Lizet comentó que ese día elementos de la Policía Municipal la ayudaron a buscar a Lizet, y aunque puso una denuncia, las autoridades ministeriales no tienen avances, todo lo que le informan y se lee en los documentos y la investigación es algo que ya se sabe porque ella se los dio.

Dijo que hace falta que se autoricen los videos para que la Fiscalía General del Estado los revise y pueda saber qué sucedió ese día, por lo que piden la intervención del alcalde para que haya respuesta y den con el paradero de la niña.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Alberto Cortes Zavala aseguró que desde el día de la desaparición se le dio seguimiento y se buscó a Lizet, además se revisaron los videos de las cámaras, pero hasta el momento no hay rastros del supuesto vehículo que se llevó a la niña, ni nada sospechoso por la zona.

