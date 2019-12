Con fogatas y ponches mantienen el calor, pero les hacen falta cobijas

La temperatura en los municipios de la Región Noreste descendido a 2 grados bajo 0, con una sensación térmica de -5 grados

Enrique Pérez

San Luis de la Paz.- Ante las bajas temperaturas registradas en últimos días, derivadas del Frente Frío número 23, y la entrada del número 24, vecinos de una de las comunidades más alejadas, Santa Brígida, perteneciente al municipio de San Luis de la Paz, mantienen sus hogares calientes mediante fogatas, y focos encendidos, puesto que el apoyo de cobijas por parte de las autoridades municipales no les ha llegado.

El pasado martes 17 de diciembre fue el día más frío, por lo que para mantener mi casa caliente ocupé leña para hacer fogatas y poder calentarnos”, declaró Ofelia López.

La temperatura en los municipios de la Región Noreste como Xichú, Atarjea, Doctor Mora, y San Luis de la Paz, ha descendido a 2 grados bajo 0, con una sensación térmica de -5 grados, manteniéndose durante gran parte del día a sólo 2 grados.

Dice que tienen todo el día el foco encendido, para que el cuarto se caliente, y durante el transcurso de la noche que es cuando desciende más la temperatura, se cubren con cobertores y cobijas.

El lugar donde viven se presentan fuertes corrientes de aire por lo que aumenta la sensación de frío. Graciela Aguilón, madre de familia, y vecina de la misma comunidad, indicó que para mantener caliente su hogar también deja el foco encendido para que se caliente el cuarto.

No utiliza fogatas, porque a uno de sus hijos le hace daño al padecer de neumonía en esta temporada. Lamentó que las autoridades no les han entregado cobijas al ser un ‘rancho muy pequeño’, por lo que casi no recibe apoyos por parte del gobierno.

