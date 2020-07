Con Festival Cervantino Digital, bares no resistirán las bajas ventas: líder de bares y cantinas

María Espino

Guanajuato.- Samuel Ugalde García, Secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, negó que se hayan detenido personas por no usar el cubrebocas y precisó que sólo se trató de amonestaciones motivo por el cual 12 ciudadanos fueron llevados a barandilla la tarde del martes.

“No es por no traer el cubrebocas, de hecho no se contempla en ese sentido; alrededor de tres meses, llevamos a cabo cierre de parques, cierre de espacios públicos, llevamos remisiones por haber roto estas líneas, la semana pasada fueron tres, de incumplimiento en sus obligaciones, de no acatar alguna indicación sobre todo tema de salud, en ese sentido ayer (martes) a cargo del Comisario se hizo un operativo dónde igual que las semanas pasadas se estuvo haciendo que trajeran el cubrebocas, se les hizo la recomendación”

Apuntó que haberlos esposado es parte del protocolo que los policías deben seguir para seguridad tanto de ellos como de los remitidos, además aseveró que las 12 personas detenidas no acataron la indicación de usar cubrebocas, esto durante el acercamiento que tuvieron la tarde del martes elementos policiales con un aproximado de 500 capitalinos.

“12 personas no cataron las indicaciones o el incumplimiento de la regla de salud, fueron llevados y presentados ante el juez civil, en este momento nada más lo que ocurrió fue una amonestación, no pisan ningún separo; ahí mismo se les dio cubrebocas para que los estuvieran utilizando”.

Ugalde insistió en que no se trató de una sanción, simplemente de una amonestación por no acatar las recomendaciones de salud, acción que dijo encuentra justificación en varios fundamentos tanto en la Ley General de Salud como en el decreto estatal que salió del uso obligatorio de cubrebocas, aunque no abundó en detalles refirió el artículo 31 fracción novena y el 132 del Bando de Policía y Buen Gobierno sobre la sana convivencia.

“Las herramientas jurídicas tengo que buscarlas dentro del bando, de la Ley de Salud, de la constitución, dentro de los decretos y de las medidas internacionales y ene se sentido lo justificamos (…) el fundamento es incumplimiento de las obligaciones, hay varios fundamentos tanto en la Ley General de Salud como el decreto que ya salió, que al final de cuentas es una medida de salud pero dentro de las medidas de salud establecen en los reglamentos o Bandos de Policía establecen ahí también las medidas de seguridad y de salud”.

Ugalde explicó que durante la revisión varias personas no lo traían, pero luego del llamado de atención se lo pusieron, mientras que algunos recibieron la mascarilla de parte de los policías y otros simplemente no hicieron caso.

“Es lo mismo de una falta administrativa de no acatar una indicación o en cumplimento de la misma de que estén tomando en la vía pública, etc., nada más que aquí es un tema de salud pública, que al final de cuentas se prepondera y se establece un bien jurídico tutelado mayor que en determinado momento cualquier tipo de situación”, manifestó Ugalde y recordó que a la fecha van mil 300 detenciones por distintas faltas administrativas de las cuales 250 son por romper las cintas con que se han delimitado espacios públicos.

Samuel Ugalde adelantó que se seguirán deteniendo y amonestado gente en comunidades rurales y en otros puntos de la zona centro por no usar cubrebocas cuidando siempre no llegar a extremos para evitar violaciones de los derechos humanos por abuso d autoridad.

Finalmente mencionó que no se trata sólo de usar cubrebocas, sino de atender todas las medidas de prevención como respetar la sana distancia en espacios públicos pues resaltó que se trata de un tema de salud que se prepondera la vida por lo que dijo también hacer revisiones en el transporte público en donde aseveró son los menos los que no llevan cubrebocas.

