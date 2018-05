En algunos municipios los candidatos de Morena no firmaron el pacto

STAFF

León.– Este viernes los candidatos a la presidencia municipal de León y a las diputaciones locales, excepto los representantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” firmaron el pacto de civilidad con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Este pacto tiene el propósito de generar el respeto entre los diversos candidatos a un cargo de elección popular, y de generar campañas de altura que se enfoquen en proponer en lugar de descalificar a los perfiles e institutos políticos.

Los únicos qué no firmaron dicho pacto, fueron los candidatos de Morena, ello porque a decir de éstos, el pacto no es necesario y prohíbe la manifestación de la crítica ante un tema.

Firman sólo cuatro en San Diego de la Unión

En San Diego de La Unión, solo cuatro de siete candidatos realizaron la firma del pacto de Civilidad, un acto que en el que se comprometen a llevar un proceso de respeto. Los que no firmaron son los candidatos de la coalición Morena, Acción Nacional y Nueva Alianza.

La candidata de la Coalición Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, María del Socorro Gaspar Torres, acudió al acanto pero no lo firmó, y solo entregó al consejo un documento en el que explicaba su postura sobre el pacto de civilidad.

El candidato del Acción Nacional, Diego Leyva Merino no se presentó al acto, este medio informativo trató de buscar su postura, sin embargo no se concedió la entrevista.

A través de la página Acción Nacional de San Diego, se difundió un documento dirigido al IEEG y al Consejo Municipal Electoral, en el que se les cuestiona sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento a lo acordado en el pacto. Y pidió se haga un apercibimiento al actual presidente Juan Carlos Castillo por utilizar recursos públicos, humanos y materiales para favorecer a la candidata del Revolucionario Institucional, hermana del presidente.

Dicho documento iba firmado por el candidato Diego Leyva Merino y va dirigido a la presidenta de Consejo Sandy María Rodríguez Galindo, la cual no asistió al acto de la firma, pero las peticiones y observaciones fueron recibidas por los demás miembros del consejo.

La candidata del Nueva Alianza Erika Patricia González, tampoco asistió a la firma.

Los candidatos que realizaron la firma del pacto de Civilidad son: del Movimiento ciudadano, Bogar Obregón, del partido Revolucionario Institucional, María Guadalupe Castillo Cantero, del PRD Antonio de Jesús Merino Tejada, del Verde Ecologista de México, Silvia Estrada Muñiz.

Por su parte la candidata del PRI mencionó que en las próximas horas presentará una denuncia ante el Consejo Municipal porque el Acción Nacional se ha dedicado a hacer una campaña que no va dentro de las reglas, y que es de desprestigio en contra de la misma candidata y hacia las instituciones municipales.

“Si presume de ser un candidato de mucha experiencia, este es el momento de demostrarla con un trabajo de campaña y no con estar hablando mal de los demás, eso es muy poco institucional”, consideró Miriam Castillo y pidió que si se tienen las pruebas lo mejor es que acudan a la instancias correspondientes poner las denuncias.

Siete Candidatos firman en la capital

Los siete candidatos a la alcaldía capitalina y los cinco contendientes para la diputación local por el Distrito VIII, firmaron el pacto de civilidad para llevar a cabo, en lo que resta del proceso electoral un respeto mutuo y manifestar su confianza en las instituciones.

La firma del pronunciamiento que se llevó a cabo en el consejo municipal electoral, y contiene 13 puntos específicos a los que se comprometieron los candidatos, entre los que destacan la no utilización de los recursos y programas sociales para condicionar el voto, evitar las descalificaciones y hacer propuestas en beneficio de la ciudadanía, promover un clima de respeto mutuo de civilidad, de participación democrática en la contienda electoral y vigilar los valores básicos de la democracia como la libertad, la igualdad, la fraternidad, compromiso social y la responsabilidad se cumplan a cabalidad.

La firma del pacto se llevó a cabo sin mayor contratiempo, lo signaron Alejandro Navarro candidato del PAN, Ruth Lugo del PRI, Paloma Robles del PRD, Carlos Ortiz de PVEM, José Luis Rivera Jasso del Movimiento Ciudadano , Gloria Gutiérrez Quintero del Partido Nueva Alianza y Roberto Loya de la coalición Juntos Haremos Historia.

En cuanto a los candidatos a la diputación local firmaron Martha Delgado Zárate candidata del PAN, Luis Felipe Luna Obregón del PRI, Nedda Denisse Velasco Ortega de Movimiento Ciudadano, José Ricardo Castro Romero de Nueva Alianza y Marco Antonio Carrillo Contreras del PVEM. No estuvo presente la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia.

A decir de Abel Muñoz, representante del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) afirmó que la firma del pacto de civilidad atiende a una demanda ciudadana generalizada para tener campañas de altura y un proceso electoral apegado a la democracia.

En Irapuato no firma Morena

Los candidatos de Morena no firmaron el pacto de civilidad al que convocó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), y aunque el resto los candidatos sí lo signaron no todos creen que se respete, dado que ya existe la guerra sucia entre los contendientes.

Esta mañana fueron convocados los candidatos a la presidencia municipal y los candidatos a las diputaciones locales, pero cuando tocó el turno de Irma Leticia González Sánchez se negó a firmar bajo el argumento de que el pacto ya estaba contemplado en la ley electoral.

La candidata de la coalición ‘Juntos haremos historia’ precisó que el hecho que no firme el pacto no implica que se vaya a respetar a sus compañeros y señaló que hasta el momento existen guerra sucia entre los contendientes y no hay equidad.

El candidato del PAN, Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que firmó el pacto por cumplir porque su experiencia le dice que no se respeta, pues en lo que va de la campaña los ataques no hay cesado, con la difusión de noticias falsas y causando pánico entre la población.

En cuanto a Yulma Rocha Aguilar, candidata del PRI a la alcaldía comentó que este pacto es un buen ejercicio para conducirse con honestidad en la contienda electoral.