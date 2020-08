Con estrictos protocolos abrió Cinépolis en dos plazas de Celaya

Roberto Lira

Celaya.- Los templos podrán celebrar misas a partir de hoy con feligreses al pasar de rojo a naranja el Semáforo Estatal para la Reactivación, siempre y cuando, cumplan con los protocolos establecidos por las autoridades eclesiásticas y estatales, informó el vocero de la Diócesis de Celaya, el padre Jesús Palacios.

El color naranja en el Semáforo Estatal para la Reactivación establece como esenciales las actividades espirituales con lo cual las iglesias podrán ser reabiertas y llevarse a cabo misas con presencia de personas atendiendo los protocolos de sanidad.

Al respecto, el vocero de la Diócesis de Celaya, resaltó que este cambio en el semáforo no significa que se haya superado la etapa de riesgos, por lo que volver a las actividades en las iglesias debe hacerse con mucha responsabilidad.

“Entendemos que asumimos la apertura con toda responsabilidad y con todo orden y que los sacerdotes, los laicos, las personas que acudan a los templos tendrán que sujetarse a estas dos cosas; una responsabilidad personal, de lo que tengo que llevar yo puesto, de que yo sí estoy enfermo no tengo que andar allá, de que yo si de por si tengo alguna situación que me pone en riesgo no tengo que exponiéndome y exponiendo a otras personas; y orden en el sentido de que la apertura no va a ser como antes de la pandemia”, comentó el sacerdote.

Jesús Palacios recordó que la diócesis de Celaya ya contaba con un protocolo de reapertura de las iglesias y aunque se pretendía reabrir el pasado 12 de julio las condiciones no lo permitieron, pero se cuenta con las medidas para reiniciar actividades.

La Diócesis hará su informe oficial el próximo viernes, pero los protocolos de la iglesia marcan que a partir del semáforo naranja se podrá reabrir los templos, por lo tanto, se pueden realizar celebraciones con asistencia de fieles en cualquier momento, siempre y cuando se cumpla con todas las medidas de sanidad.

“Desde ahorita ya podrían tenerse, si algún sacerdote la tiene el día de hoy no estaría yo en contra, estamos obedeciendo sí a lo que dice el señor obispo y también si no me salgo yo del parámetro que el señor obispo ya ha establecido en los protocolos diocesanos y no me salgo tampoco de lo establecido en los protocolos estatales entonces ya vamos en semáforo naranja se puede activar totalmente”, comentó el vocero.

Con esta reapertura se tendrá las condiciones para reactivar los servicios sacramentales como bodas, bautizos, y misas de acción de gracias con un 25 por ciento de la capacidad de las iglesias, por ejemplo, en templos como el Carmen se podría recibir 60 personas, además, se estará exhortando a que no realicen fiestas de estos eventos.

Los protocolos de reapertura de los templos exigen el uso de cubrebocas permanente al interior de las iglesias, el uso de tapetes desinfectantes, la desinfección de los templos entre cada celebración, el mantener la sana distancia entre los fieles, el tiempo de la celebración que deberá de ser menor de 30 minutos, evitar el uso de materiales en común como hojas dominicales, libros de cantos, entre otras medidas.

