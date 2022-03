Secretaría de Educación Pública

1.- Con esencia local

Leticia Villegas

El martes pasado, a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, le correspondió “sepultar” el programa “Escuelas de Tiempo Completo”, afectando a más de 3. 5 millones de niños, 65 mil de ellos en Guanajuato. Aunque, la respuesta llegó con rapidez: el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que no dejará a su suerte a alumnos y padres de familia, se buscan los recursos para subsidiar a las escuelas de tiempo completo y sostener el programa en el estado.

La síndica en el Ayuntamiento de León, Leticia Villegas Nava, le puso nombre la posibilidad de qué en Guanajuato se mantenga el esquema: “Desde lo local”, hacer la equivalencia que sustituya lo que suprimió la Federación, que como dijo Delfina Gómez, optó por destinar los recursos del programa a otras necesidades que consideró superiores a la niñez.

La respuesta del Gobierno del Estado permitirá que se den los toques estatales al programa. Aunque cabe decir que, a fin de cuentas, a la secretaria Gómez le caerá de perlas, que los guanajuatenses paguen lo que ella desechó, el propósito a tras mano de muchos recortes federales.

2.- IMSS Bienestar

Zoe Robledo

No resultó ocioso que esta semana el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, haya puesto en la mesa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tras visitarlo en Palacio de Covián, su petición de no entregar al gobierno federal el sistema de salud estatal, a través del modelo “IMSS Bienestar” que sustituirá al fracasado INSABI, pues iba a recibir ayer en León al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, para lanzar a nivel nacional el Modelo de Atención Materna Integral (AMI), que brindará a las mujeres acompañamiento en todas las fases del embarazo, con atención segura, enfoque intercultural, comunicación efectiva y “un trato respetuoso”. El mandatario no quería “sorpresitas”.

Y es que en varias oportunidades el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que para cuando termine su sexenio, todos los sistemas estatales de salud, deberán estar bajo el modelo IMSS Bienestar, pero cuando le preguntó sobre ello al secretario de Gobernación, este le aclaró que, si la entidad decide continuar con el manejo del sistema de salud, “no habría problema”. Un “alivio” para Sinhue Rodríguez, según refiere.

Tal vez la circunstancia, haya hecho que el director general del IMSS, Zoe Robledo, se haya reservado el anuncio de la construcción de algunos hospitales en la entidad, como el pedido en Irapuato por la alcaldesa Lorena Alfaro, o el pendiente en Guanajuato Capital. Y es que, aunque se habló que el Seguro Social tiene pensado construir más infraestructura en la entidad, no se dijo qué ni cuando. A lo mejor los planes del chiapaneco se encuadraban para el IMSS Bienestar y quedando fuera Guanajuato de ello, mejor resultó esperar a lo que venga.

3.- El dolor de las madres

David Martínez Mendizábal

La oportunidad sirvió para que alcanzara la superficie uno de los típicos problemas en la gestión de conflictos político-sociales, pero que, en estas circunstancias de dolor humano, aparecen con rasgos de afrentas a la dignidad de las personas por quienes medran con el sufrimiento ajeno. Al reunirse familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda con los legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se pidió al Poder Legislativo no reconocer a activistas ajenos a la causa que pretenden tener una representación inexistente, pues ni siquiera son buscadores.

David Martínez Mendizábal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos que ayer recibió a los familiares, primordialmente madres que no encuentran a sus hijos, que descalificaron, entre otros, al cabildero Raymundo Sandoval, quien acudió a representar la causa de los buscadores hace días, llevará el tema a la Junta de Gobierno. La diputada panista, Briseida Anabel Magdaleno González, manifestó que acompañaba a las madres en su dolor y también atendería sus peticiones.

El tema es complejo y delicado, pero merece toda la atención del Congreso del Estado, que grupos de interés o activistas ajenos a la causa busquen “montarse” para ganar notoriedad o legitimar acciones políticas, no sólo resultaría indignante para quienes viven su dolor, sino añadirían un componente que agrietaría aún más el rol del Estado en este grave problema.

De la Valija. Mujeres de Guanajuato

El próximo martes, 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Guanajuato reconocerá a 18 mujeres cuevanenses. Entre ellas aparecen la fisicoquímica, investigadora y académica Tessy María López Goerne, que ha sido candidata al Premio Nobel de Química; la atleta y campeona panamericana, Laura Galván; Bernarda Trueba, actriz ganadora del Ariel; Teresita Rendón Huerta, rectora del campus Guanajuato de la UG; y la activista Rufina Quintero de “Las Madres del Buen Pastor de la Calzada Guadalupe”; entre otras.

Todas ellas, mujeres más que sobresalientes, serán reconocidas de forma solemne por el Cabildo que preside Alejandro Navarro Saldaña a nombre del pueblo de Guanajuato Capital en una ceremonia en la Alhóndiga de Granaditas bajo el lema “Igualdad de género hoy, para un mañana sostenible”. Las niñas de Cuévano tienen ejemplos a seguir y emular en tiempos de crisis.

Agustín Robles Montenegro

Su manifiesto interés en el tema del agua no deviene del lucimiento político, pues en su calidad de representante de agricultores es legítimo que difunda y defienda todos los proyectos gubernamentales, en este caso con participación federal y estatal, que abonen a la conservación y uso del agua para el campo, fuente de alimentos y riqueza estatal. Agustín Robles Montenegro, presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego 011, a diferencia del ruido que hizo en su momento el alcalde de Celaya cuando se le adelantó al gobernador al citar que el gobierno federal analizaba el abasto de la presa Solís para las ciudades del Corredor Industrial del Bajío, en esta ocasión aporta tranquilidad a la gente del campo, cuando refiere que viene en camino un “megaproyecto” desde la Presidencia de la República, con una inversión de 16 mil 200 millones de pesos, para la tecnificación de su distrito de riego y así evitarse la pérdida de millones de metros cúbicos de agua.

Lo informado por Robles Montenegro, que está en las alforjas de CONAGUA, abonaría 100 millones de metros cúbicos de agua, que iban al campo, para el consumo humano en Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Su aviso se encamina para una tarea mayor dentro de su sector, lograr el convencimiento en los distintos módulos de riego para que proyecto sea avalado y así haya luz verde desde la Federación. Es un ganar-ganar para sus representados: tecnología y seguridad en el riego y de paso, abonar a que la sed no ponga en jaque a las ciudades.