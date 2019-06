Con el tubo rompen tabúes

La constancia en esta práctica les ha ayudado a lidiar con enfermedades como la fibromialgia y diabetes

Nayeli García

Irapuato.- La primera imagen que se viene a la mente al ver un tubo en medio de un salón de baile, es la de una mujer bailando de manera sensual; pero el ‘baile de tubo’ o pole dance implica fuerza, disciplina y flexibilidad, cualidades de un verdadero deportista.

“Yo no sabía que existía, el traumatólogo me había dicho que no podía hacer ejercicio, que hiciera yoga o natación y me encontré un salón con tubos y me llamó la atención que una persona más adulta que yo estaba haciendo este deporte y dije: porque si ella puede porque yo no puedo”, comentó Macrina Navarro, quien a sus 49 años de edad lleva practicando tres años el Pole Fitness, una rama del Pole Dance.

Macrina es una de las estudiantes de la Academia de baile ‘Vallare’, en donde entrena como parte de su terapia para soportar el dolor de la fibromialgia que padece, deporte que dice le ha ayudado a superarse, pues implica fuerza, resistencia, concentración y conocer su cuerpo.

El Pole lo practican hombres y mujeres, niños y adultos, pues no existe un límite de edad ni un estereotipo de persona, sólo se necesita tener convicción y ganas de enfrentarse a nuevos retos.

Ángela Daniela empezó a practicar el pole desde hace un año, y desde entonces acude de lunes a domingo a practicar, pues es la forma en la que evita que le suba la glucosa por la diabetes infantil que padece, pero que además de ello, encontró en el Pole una forma de vida que la ha convertido en una de las estudiantes con mayor fuerza y talento de la academia.

“Deberían de verlo, de tratarlo de hacer para que vean que el pole es un buen deporte y que les va a gustar. Es un deporte muy bonito y sería bueno que la gente venga a ver lo que hace y la gente no se quede viendo la computadora y venga a aprender otro deporte”, invitó Ángela.

Raúl Sergio Díaz Pérez, el director de la academia, reconoció que la práctica de este deporte es criticado y juzgado por muchas personas que lo vinculan con el ‘table dance’, cuando es una disciplina que se remonta varios siglos atrás con las artes circenses pero que el baile en cabaret fue distorsionándolo hasta convertirlo en un tabú que se está eliminado y que incluso, se busca convertirlo en una disciplina olímpica.

Con raíces por todo el mundo

El Pole Dance tiene sus orígenes en las artes circenses y prácticas deportivas de varios siglos atrás, se ha relacionado con el Mallkhamb, un tubo vertical en el que entrenaban los luchadores de la India hace más de 800 años para adquirir velocidad, reflejos, coordinación y concentración.

En China se ha asociado con el ‘Mástil Chino’, conocido en el siglo XII en las artes circenses, eran acrobacias en un tubo de 3 a 9 metros.

Al llegar a Occidente se le agregaron movimientos sensuales y exóticos y para la década de los 20’s ya había bailarinas en las carpas.

Disciplina formal

En 1994, la canadiense Fawnia Mondey fundó la primera escuela de Pole Dance, empezó a difundir la disciplina en Reino Unido. En el 2005 se realizó la primera justa mundial, ‘Miss Pole Dance Word’ en Ámsterdam, Elena Gilson ganó combinándolo con el ballet clásico.

Sigue la fiebre del ‘Pole Dance’

A través de redes sociales, fueron difundidas las imágenes de una mujer que se hace llamar ‘Barbie Princes’ realizando diferentes poses de ‘Pole Dance’ en el Centro Histórico de Irapuato. Contrario a lo que enfrentó ‘Rosy’ Ponce por celebrar el ‘Día del Pole Urbano’ en la fuente recién inaugurada de la Plaza Principal de Irapuato, la usuaria ‘Barbie Princes’, recibió comentarios divididos de apoyo y en contra. Fue a través del ‘Capitán Quemón’, quien compartió las imágenes junto con este comentario: “Otra lady que le encanta dañar la imagen urbana”. Las imágenes fueron compartidas más de 130 veces y generó más de 282 comentarios.

RC