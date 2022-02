Las familias de las víctimas de la violencia en León, han colocado altares y cruces en la ciudad como recordatorio y petición de justicia

Jazmín Castro

León.- Las huellas de la violencia han quedado marcadas en las calles de la ciudad zapatera a través de las cruces, altares, veladoras, flores o alguna pintura en la vía pública que recuerdan justo el sitio donde quedó el cuerpo de un padre, un hijo, un hermano o esposo.

En el estado de Guanajuato el mes pasado según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron asesinadas 273 personas, de las cuales 43 fueron en León.

Por cierto, León es una de las ciudades con las cifras más altas en homicidios, tan solo el año pasado fueron asesinadas 852 personas, la principal causa de muerte fue por disparos.

Ver nota: Mientras atracos a comercios y autos van a la baja, robos a casa aumentan en Guanajuato

Foto: Jazmín Castro

Sin embargo, con el paso del tiempo los fallecidos se han convertido en una estadística más, les arrebataron la vida y fueron víctimas del sistema ante la impunidad.

Familiares nunca olvidan

Los deudos quedan impotentes ante la injusticia, pero no olvidan a las víctimas de la violencia en León y han dejado por la ciudad una cruz donde algunas veces llevan flores o una veladora donde su pequeña luz, es el reflejo de la esperanza que tienen las familias de que un día les den la noticia de que se ha hecho justicia.

En la colonia La Floresta, está un pequeño altar hecho de ladrillo que guarda las fotografías de un joven de nombre Daniel que fue conocido como ‘El Doritos’, él fue asesinado en el mes de diciembre y quedó tirado sin vida en el exterior de una tienda de abarrotes a una calle de su hogar donde aún queda el recuerdo de su partida. Un moño negro en la puerta de su casa marca que están de luto, al igual que cientos de familias no han tenido justicia.

1 de 4

Mientras que en la periferia de la ciudad en la colonia Jacinto López, justo en la calle Francisco Zarco hay tres cruces empolvadas. Los vecinos cuentan que fueron muertes violentas y aunque ha pasado el tiempo, sus familias no los olvidan, de vez en cuando llegan a dejar una flor y colocan un nuevo letrero con la frase ‘siempre te recordaremos’.

“Hubo un tiempo donde había muertos más seguido y caminabas por las calles y veías que ya había otro altarcito, pero como son en predio o terracería las ramas crecen y luego quedan ocultos, hay quienes todavía vienen y limpian, pero otros no. Sus familiares son gente de por aquí y de todo se enterado uno, pero no, ¡Uy no! nunca me he enterado que hayan agarrado los asesinos”, platicó Ricardo, quien vende en el mercado de la zona.

Así, la violencia en León ha marcado sus bulevares y calles las cruces son el recordatorio de una familia que aún espera justicia.

Lea también: Homicidios bajan en Guanajuato, pero en León crecen por narcotráfico: OCL

MJSP