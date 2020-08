Con Covid, cada respiro duele

Jazmín Castro

León.- “Cada respiro duele como si estuviera tragando cuchillos con miles de filos, sientes que los huesos se están quebrando por dentro, los ojos te van a estallar y calenturas de 40 grados”, así es el Covid-19.

Después de un mes de lidiar con el virus, Ángel Gallardo Aguayo, profesor de piano en el Instituto Cultural de León, narró en sus redes sociales cómo lo atacó el virus.

Durante ese periodo no pudo evitar hacer un recuento de su vida, de su familia y valorar cada instante, porque quizás los días parecían contados.

Para algunos era complicado creer que atacaría a un hombre de 37 años de edad, que no cuenta con patologías o vicios, pero el virus no perdona, no distingue edad, sexo, ocupación o estatus social.

Fue hace un mes, precisamente un sábado cuando Ángel comenzó a sentir malestares, no sabe con certeza como adquirió el virus, si el contagio lo adquirió en un pequeño descuido en un banco o una tienda de materiales eléctricos.

Ocho días después su vida cambiaría para siempre, era día domingo cuando la respiración comenzó a faltarle, el momento fue caótico para sus familiares.

De inmediato acudieron al médico y por los síntomas que presentaba todo apuntaba al Covid-19, los días siguientes fueron decisivos porque se quedó en casa con los cuidados del especialista.

Pero los síntomas empeoraban, describe que sentía que su cuerpo se partía en mil pedazos en cada bocanada del poco aire que alcanzaba a entrar a sus pulmones, esa dificultad para respirar llegó al grado de que le impidió hablar en varios días.

De los alimentos ni se diga, así como los tragaba los vomitaba; además caminar unos cuantos cuantos pasos al baño le resultaba agotador.

Los gastos

Mientras Ángel se aferraba la vida y al recuerdo de su hija, su familia se enfrentó a una serie de gastos incalculables pues tuvieron que comprarle cinco inyecciones de mil 300 pesos cada una, la renta de un tanque de oxígeno vacío que es de 4 mil 500 pesos por 15 días, además que el llenado cada vez de 900 pesos y la compra de un oxímetro de mil pesos, pero eso es solo una parte de una lista que crece y crece.

Ángel sigue en recuperación desde su hogar y sigue luchando contra el Covid-19, pero con una mejoría que le ha permitido narrar su historia, “sólo te digo: cuídate lo más exagerado que puedas, porque así como me pasó te puede pasar a tí, tal vez no presentes síntomas pero si se lo pegas a tus hijos (porque también les da) y se mueren será por la irresponsabilidad de no cuidarse o decir que no existe, que es un invento del gobierno”.