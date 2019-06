Con aumento, no habrá subsidio, asegura Diego

El gobernador indica que los recortes federales influyen; en tanto, líderes estatales de los distintos partidos se opusieron a la alza al pasaje del transporte

Daniel Vilches

León.- El gobierno del estado no podrá subsidiar algún apoyo en caso de que se incremente la tarifa del servicio del transporte público en León.

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, explicó que no cuenta con los recursos suficientes para dar este apoyo en caso de que el precio suba, y mucho menos por los recortes presupuestales que la entidad sufrió por parte de la federación.

Además, insistió en que el incremento o actualización de la tarifa es un tema meramente municipal, ya que el estado le concedió a los Ayuntamientos hacerse cargo de las concesiones del servicio del transporte público.

“No y menos ante los recorte federales. No lo vemos viable porque si no todos los municipios pedirían subsidio y la bolsa del estado no alcanza. El estado hace muchos años, las concesiones de transporte se pasaron a los municipios. Hay otros estados donde el estado sigue absorbiendo el transporte, Guanajuato no y cada municipio es responsable de este y no hay manera de hacer eso”, destacó el alcalde.

Hacen frente

El Bloque por la Paz, grupo conformado por los líderes del PVEM, PRI y Morena se mostró en contra del incremento de la tarifa del transporte y pidieron a sus regidores votar en contra de esa medida.

Sergio Contreras, líder del Verde, se dijo en contra de esta medida y destacó que en el 2016, cuando subió la tarifa de nueve a 11 pesos, se dijo que el aumento eminente de ese año fue porque no había sufrido cambios el precio desde el 2014, sin embargo, señaló que el aumento real que se debió de dar en ese año tuvo que haber sido de 75 centavos.

Alma Alcaraz, líder de Morena, criticó que la medida de incrementar el precio del transporte público deja ver que se trata de un negocio. “De ninguna manera debemos de permitir que este tema sea una negocio del gobierno de León con sus particulares y con esos arreglos que tienen con sus concesiones pero nuestra posición es absolutamente en contra”, indicó.

La líder del PRI, Celeste Gómez, también se mostró en contra pues ello representa una pérdida en el bolsillo del trabajador leonés.

Instalan comisión mixta

Jessica de la Cruz

Después de que se presentara a quienes conforman el cuerpo de la Comisión Mixta Tarifaria para aprobar una posible alza a la tarifa del transporte público, la regidora e integrante de esta comisión Vanessa Montes de Oca, pidió que hubiera transparencia con las mesas de trabajo tanto con los documentos, como la información que se les dé a conocer a la sociedad, y es por ello que se harán vía Internet, para que la ciudadanía esté informada referente a este posible aumento.

Ayer se presentó a los integrantes de la Comisión, el cual quedó conformado como presidente, el alcalde de León, Héctor López Santillana, como secretario, el director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés.

Después de que se cuestionó al líder de los transportistas Daniel Villaseñor, referente a que si no es negocio para ellos la tarifa que actualmente se mantiene comentó que: “hay que recordar que con la administración de Bárbara Botello ahí sí se aprobó, entonces, sus argumentos se contradicen un poquito, es lo que no logro entender, pero bueno, creo que es así la parte política”.