Con amor por su trabajo emociona encuestador del Inegi

Estado de México.- Lucio Yáñez García es el nombre de otra persona a la que, como en incontables otros, el sistema de justicia en México les falló.

Lucio, un señor de 74 años de edad, se encuentra actualmente en el penal de Chiconautla, uno de los más peligrosos del Estado de México, esto luego de que hiriera a un ladrón cuando este le robaba su violín, el instrumento que lo ayudó a ganarse la vida desde hace 22 años cuando llegó a vivir a Ecatepec.

El señor Yánez es un indígena tepehua del estado de Hidalgo que decidió trasladarse a la zona metropolitana para ganarse la vida, pero al no saber ni leer ni escribir, tuvo que trabajar como ayudante de albañil.

Años después cuando no pudo seguir manteniendo el ritmo del trabajo, el hombre comenzó a salir a las calles a tocar sones huastecos con su violín a cambio de unas monedas.

Un día antes de San Valentín

Así lo hizo durante años hasta que el 13 de febrero de 2019, previo a San Valentín, un delincuente intentó asaltar en las calles de Ecatepec al músico.

“Me jaló mi violín y como no se lo quería yo dejar, sacó la pistola y me dio un cachazo en la oreja. Yo lo tengo reventado mi oreja“, comentó el señor en un reportaje para Noticieros Televisa.

El hombre detalló que ante la desesperación de quedarse sin su herramienta de trabajo, tomó un cuchillo de un puesto de tacos cercano e hirió al asaltante.

“Lo alcancé a picar. Fue un momento repentino que, pues yo con el coraje considero que me defendí”, menciona. Sin embargo, al final el hombre se llevó su instrumento musical y él, fue acusado por el delito de lesiones.

El septuagenario fue sentenciado a dos años de prisión y se le fijó una fianza de 4 mil 666 pesos, la cual lógicamente no pudo pagar por lo que actualmente se encuentra recluido en el peligroso penal.

Sus vecinos afirman que en los más de 15 años que lo conocen, nunca tuvieron problemas con él pues no es una persona problemática.

Adela Alvarado, una de las vecinas del señor Lucio, ha sido la única que lo ha intentado ayudar, aunque las circunstancias económicas no se lo han permitido del todo.

“Cuando yo fui a quererlo sacar me pidieron una cantidad que yo no la tengo, yo apenas estoy empezando así con mi negocio, pequeñito. Y así voy apenas empezando”, relató la mujer al noticiero, detallando que eran ya 45 mil pesos los que la abogada que lleva el caso le pidió para poder sacar al señor Lucio de la cárcel. “La verdad yo no los puedo juntar como para irlos y darlos y poderlo sacar”.

Lo único que ha podido lograr Adela es llevarle otro violín a Don Lucio, el cual el señor toca dentro del penal de Chiconautla para poder ganarse algunas monedas y sobrevivir en la prisión, una donde este hombre representa una cifra más de personas inocentes que, al no poder defenderse ni tener recursos para hacerlo, pasan la vida encerrados esperando que un día la libertad, que nunca debieron perder, se les vuelva a otorgar.

Lo liberan luego de volverse viral

Luego de que su caso se volviera viral y conmoviera a miles de personas un despacho de abogados tomó el caso y le tomó un día sacarlo.

De acuerdo con el bufete, no cobrarán honorarios y asumirán el costo de la reparación del daño, que era una de las condicionantes para que don Lucio pudiera salir de la cárcel.

Así, con esta ayuda, este viernes don Lucio salió de la cárcel junto con su violín, para seguir trabajando con lo único que sabe hacer a su avanzada edad y siendo de un origen humilde y marginado.

*Con información de Sopitas y Vanguardia

