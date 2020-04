Comunidades rurales de Ocampo continúan sin agua potable

Manuel Arriaga

Cuerámaro.- La alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno Macías, supervisó este sábado las labores de recolección de residuos sólidos en el municipio. Desde ahí, hizo un llamado a la sociedad para contribuir en evitar la propagación del Coronavirus, a través del aislamiento social y la limpieza constante de manos.

“Atendiendo las recomendaciones de la OMS Organización Mundial de la Salud me di a la tarea de supervisar las acciones encaminadas a la recolección de los residuos sólidos de las personas contagiadas de COVID-19”, señaló La alcaldesa a través de sus redes sociales.

“Las pandemia requiere del esfuerzo de toda la humanidad, sin el apoyo en acatar las recomendaciones de prevención no habrá relleno sanitario ni hospitales que nos alcancen para cuidar la salud de los Cueramarenses”, destacó.

Dijo que se seguirá insistiendo que los ciudadanos se cuiden, “porque de esa manera nos cuidamos todos. Y sigue las recomendaciones básicas de prevención: Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente; No te toques la cara (ojos, nariz y boca); Los adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativo no salir de casa; No acudir a lugares masivos; No hacer reuniones familiares ni sociales; Respeta la sana distancia”, enfatizó.

