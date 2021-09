Lourdes Vázquez

Guanajuato- Pese a las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, no se han reportado afectaciones mayores en poblados de la capital, aseguró el director de Desarrollo Humano y Social, Marco Antonio Campos Briones, quien afirmó que ninguna comunidad ha quedado incomunicada.

No obstante, señaló que la creciente de algunos ríos como El Chapín, pueden representar un riesgo, por lo que pidió a la ciudadanía que habita en esas zonas que no intenten cruzarlos, esto haciendo referencia a una actuaria del Poder Judicial, cuyo vehículo quedó atrapado en la corriente la tarde del viernes.

El funcionario señaló que derivado de las lluvias, las afectaciones en caminos rurales son considerables, por lo que se deben tomar precauciones.

“Ayer (viernes) fui a revisar algunos ríos, en la parte de la comunidad de El Castillo está el incidente grave que ocurrió, afortunadamente la persona que tuvo el percance, ahí en el vehículo, no tuvo afectaciones, pero esa parte si estaba incomunicado, ese vado no se podía pasar (…) invitamos a la gente en su tiempo de esparcimiento que no realice actividades en estos lugares, en este momento, donde pueden convertirse en un lugar bastante peligroso”.

Por otra parte, Campos Briones señaló que la problemática en la comunidad de Ciénega del Pedregal continúa con una creciente en el nivel del río que cubre el puente.

“La gente de Ciénega está acostumbrada a que cuando sube mucho el nivel, solo pasa cuando el temporal es muy generoso, se esperan. Nosotros traemos la propuesta del camino, ya se está realizando el arreglo del camino, se estaba proyectando el puente en esa parte para que esto se termine, como siempre decimos, los recursos luego no nos alcanzan para hacer todos los puentes, pero estamos buscando la opción, para mi es prioritario ese puente”, señaló.

