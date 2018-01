Comunidades carecen de presencia policiaca: CNC

Preocupa a líder el robo de combustible y de cabezas de ganado

Gerardo Barroso

Irapuato.- Durante el año pasado, las zonas rurales de Irapuato se sintieron desprotegidas en materia de seguridad pública.

“En San Roque hay zonas donde no pueden entrar los repartidores de leche, gas. La presencia policial en las comunidades no existe. No he visto policías, incluso en Aldama hay una delegación y sólo hay un elemento, pero desprotegido”

Arturo Contreras Hernández, El líder de la CNC en Irapuato