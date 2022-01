Comunidades de Guanajuato buscan convertirse en municipios, pues algunas tienen más población que otras demarcaciones reconocidas

Estado.- Tienen más población que otras demarcaciones reconocidas como municipios de Guanajuato, pero no han alcanzado esa condición.

San Miguel Octopan o Rincón de Tamayo (Celaya), Valtierrilla (Salamanca), Santa Ana Pacueco (Pénjamo), Misión de Chichimecas (San Luis de la Paz) o Empalme Escobedo (Comonfort), superan en habitantes a municipios como Santiago Maravatío, Santa Catarina o Atarjea, pero no tienen su propio Ayuntamiento ni reciben sus propios recursos.

Valtierrilla es un claro ejemplo de esta paradoja: cuenta con 8 escuelas desde preescolar, primaria, telesecundaria y bachillerato, un Instituto Estatal de Capacitación y un Centro de Atención Múltiple; un Centro de Salud de Servicios Ampliados Y dos cementerios.

El servicio de agua potable y alcantarillado está a cargo de su propio comité, el SAPASVA, que da servicio a tres mil 800 tomas domiciliarias y tiene dos pozos en funcionamiento.

Hace 20 años surgió un movimiento que buscó independizar a Valtierrilla, pero perdió fuerza tras unas semanas ya que incumplía los requisitos que establece la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con el documento, para declarar un nuevo municipio es necesario tener una extensión territorial de al menos 150 kilómetros cuadrados, acumular una población mayor a los 70 mil habitantes, que en la cabecera habiten al menos 20 mil personas.

Requisitos para la fundación de un nuevo municipio I- Que la superficie territorial en que se pretenda constituir no sea menor de ciento cincuenta kilómetros cuadrados. II.- Que la población que habite en esa superficie sea mayor de setenta mil habitantes. III.- Que lo soliciten los ciudadanos del territorio afectado, como resultado de un plebiscito que se convoque para el efecto. IV.- Que el poblado que se elija como cabecera municipal tenga una población que no sea inferior a veinte mil habitantes. V.- Que dicho poblado cuente con los servicios públicos municipales indispensables para su población. VI.- Que de los estudios económicos y fiscales que se practiquen, se demuestre que el probable ingreso fiscal será suficiente para atender los gastos de la Administración Municipal.

Empalme de Escobedo busca su autonomía

La intención de solicitar la autonomía del Empalme Escobedo (Comonfort), como un nuevo municipio es una propuesta muerta por ahora dijo el delegado de esta población, Paulino Silva Galván

Según el último censo de población, tiene unos 12 mil 460 habitantes lo que la hace de las comunidades más pobladas de todo Guanajuato y más grande que algunas ciudades como Santiago Maravatio, Xichu o Atarjea.

El representante advirtió que de la mano de un vecino de nombre Raúl Anaya hace muchos años hubo la intención de solicitar al congreso la separación de esta comunidad para ser un nuevo municipio y tener dinero y recursos propios, pero en aquel momento se justificó que Empalme Escobedo no reunía la cantidad de habitantes necesarios.

Silva Galván indicó que la comunidad tiene condiciones semiurbanas y muchas necesidades que requieren de más funcionarios de gobierno para mejorar el servicio, pues en la delegación diario llegan solicitudes de diferentes y no hay representantes del gobierno municipal, sino que esta función la hace el personal de la delegación pero solo enlaza, gestiona o solicita al municipio lo correspondiente cuando se podrían dar soluciones propias.

En cuanto a la seguridad solo hay una patrulla que vigila esta comunidad, el agua potable es administrada por el sistema del gobierno municipal pero también hay capacidad de organizarse y administrarse de manera autónoma.

San Miguel Octopan a 500 años de su fundación

Los pobladores de San Miguel Octopan y Rincón de Tamayo, consideran que estas dos comunidades pueden ser municipios y con ello generar recursos propios y mejorar en su infraestructura.

San Miguel Octopan se encuentra en la zona nororiente del municipio, tiene casi 500 años de haber sido fundada y actualmente cuenta con 14 mil 969 habitantes, pero con las colonias y poblaciones de su alrededor suma unas 35 mil personas.

Actualmente no cuentan con la infraestructura necesaria para abastecer de servicios prioritarios a toda la población, por lo que no descartan en un futuro empezar el procedimiento para emanciparse de Celaya, comentó el subdelegado Jesús Mancera.

“Somos una comunidad bastante grande, muchos jóvenes profesionistas que tienen que migrar a otras partes en busca del sustento familiar. La comunidad como tal dependiendo del municipio se está viendo afectada, no llegan los recursos como deberían llegar, nos vemos limitados en cuanto a dependencias, por ejemplo, en salud, carecemos de un cuerpo de bomberos, no tenemos un hospital como tal para 35 mil habitantes”, comentó.

De la misma manera comentó que es viable que la comunidad pueda convertirse en un municipio y pueda generar recursos propios, pues recordó que actualmente se recaudan alrededor de 3 millones de pesos solo del impuesto predial, se cuenta con un parque vehicular de unos 16 mil vehículos y también se generan otros ingresos.

“De hecho, la comunidad lo busca, si hacemos un sondeo la gente estaría de acuerdo, sería cuestión de ir viendo las gestiones que serían necesarias para que la comunidad se pueda convertir en un municipio… se ha planteado en la misma comunidad hay personas que lo han planteado, profesionistas y en determinado momento puede ser factible empezar a hacer trámites”, dijo el subdelegado.

La lucha sin éxito de Ricón de Tamayo

Ubicada al sur del municipio, Rincón de Tamayo, con 303 años, es la segunda comunidad con mayor población del municipio con 11 mil 26 personas, y la cuarta a nivel estatal, lo que genera también condiciones para ser un municipio, lo cual sus pobladores han buscado desde hace varios años.

En septiembre del año pasado, el Consejo Comunitario Rincón de Tamayo AC presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya que el gobierno de ese momento, encabezado por Elvira Paniagua Rodríguez no dio seguimiento a su solicitud de separación, incluso la entonces alcaldesa señaló que era un tema complicado por su localización.

“Está rodeado por otras comunidades de Celaya, no está aislado, no es parte fronteriza, es complicado, pero es un tema que escuche desde hace tiempo, por un grupo de personas y muchos no coinciden, pero es legítimo su planteamiento”, dijo en ese momento Panigua Rodríguez.

Una de las quejas constantes que realiza este grupo de habitantes es que los impuestos municipales recabados en Rincón de Tamayo no regresan en apoyos o infraestructura, por lo que incluso han solicitado que el millón y medio de pesos que se recauda sea administrado por la comunidad, lo cual no se ha permitido.

Santa Ana Pacueco se declara más afín a La Piedad, Michoacán

Desde hace más de dos décadas, habitantes de la localidad de Santa Ana Pacueco buscan independizarse de Pénjano y formar el municipio 47 del estado. Sin embargo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, necesitan que el nuevo municipio tenga más de 20 mil habitantes en la cabecera, teniendo hasta este momento poco más de 10 mil habitantes solamente.

Algunos ciudadanos creen que están relegados de Pénjamo y se identifican más con La Piedad Michoacán, una ciudad colindante con Santa Ana y que le otorga a esta localidad un ritmo económico mayor al registrado en la propia ciudad.

En Pénjano y de acuerdo al INEGI, existe una población de 154 mil 960 habitantes, es decir, el nuevo municipio debería tener casi la mitad de esta población. Pero además existe otro problema, la población de la localidad de Santa Ana Pacueco apenas supera los 10 mil habitantes, cuando la Constitución señala que la cabecera del nuevo municipio, debería tener un población mayor a los 20 mil ciudadanos.

Quienes promueven la municipalización de Santa Ana Pacueco, han señalado que cuentan con el apoyo de 48 ejidos y 175 comunidades para lograrlo.

Algunas personas, como Roberto Ramírez Cervantes, quién se dedica al comercio, creen que Santa Ana Pacueco tiene más similitud a La Piedad Michoacán que con Pénjamo. “Nos movemos en la misma economía que La Piedad, nuestros hijos asisten a escuelas de La Piedad y tienen trabajos también allá, hemos vivido desde hace mucho tiempo siendo relegados de Pénjamo”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que, desde hace algunos años, se ha fortalecido la infraestructura en Santa Ana, “tenemos escuelas, tenemos industria y fuentes de empleo, ya tenemos un centro de salud más moderno, también un Centro Impulso, no sé si alguna vez Santa Ana logré independizarse, pero si lo logra, es algo que me gustaría verlo”, citó.

¿Adiós a la capital mundial del nopal?

Hace 20 años los habitantes de Valtierrilla, la comunidad más grande de Salamanca, intentaron independizarse para considerarse un municipio más del estado, pero la solicitud no prosperó, ahora la comunidad ha crecido y con ello las necesidades, por lo que no descartan retomar la intención.

Valtierrilla está ubicada a un costado de la carretera libre Salamanca – Celaya y a ocho kilómetros de la cabecera municipal, aunque últimas cifras oficiales señalan que cuenta con 12 mil 893 habitantes, las mismas personas del lugar señalan que son ya cerca de 14 mil.

A la fecha cuenta ocho instituciones educativas desde preescolar, primaria, telesecundaria y bachillerato SABES, un Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y un Centro de Atención Múltiple (CAM), además de un Hospital Cessa de la Secretaría de Salud, así como dos cementerios

El servicio de agua potable y alcantarillado está a cargo de su propio comité, el SAPASVA con 3 mil 800 tomas domiciliarias y con dos pozos en funcionamiento, aunque esto también es insuficiente para el total de familias, y los habitantes más lejanos padecen la falta de servicios.

Pero también más del 70% de sus calles están sin pavimentar, y reclaman mayor seguridad debido a que han sido afectados por hechos delictivos, entre ellos los de alto impacto.

Aunque estos años ya no se pensó en la independencia de la comunidad de parte de los delegados, los habitantes señalan que si se trata de obtener recursos directos para la mejora del lugar se debería reconsiderar, “aquí ya es como un Salamanca chiquito, aquí encontramos de todo pero también hay muchos problemas porque hay muchas necesidades, tan solo la seguridad, luego las calles, el agua y el drenaje que a veces falla, y si se piden las cosas directas estaría mejor”, señalo Roberto Medina.

“Estaría bien pensar en eso, si ya se intentó una vez a lo mejor y ahora sí se puede, porque ya urge que se mejore Valtierrilla, como que nos estamos quedando rezagados y sigue creciendo más rápido que lo que tenemos en la comunidad de ayuda, creo que sería bueno hablarlo con el delegado y que se haga”, señaló Rubén González.

La comunidad de Valtierrilla es considerada la ‘Capital Mundial del Nopal’ por la producción de esta cactácea, se siembran más de 500 hectáreas al año y se comercializan hasta 40 mil toneladas mensuales, además de la producción de productos derivados que van desde cremas, shampoo, mascarillas, mermeladas, nopales deshidratados, endulzados, en escabeche, así como las tradicionales pencas rellenas.

