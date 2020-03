Comunidad salmantina tiene más de 20 años sufriendo por falta de agua

Nayeli García

Irapuato. – “Los agricultores seguiremos trabajando para que no falten los alimentos en la mesa”, ese fue el mensaje que envió Fidel Zavala, productor fresero y agrícola de Irapuato, a los guanajuatenses.

Comentó: “Aquí andamos en el campo, aquí no paramos de trabajar ante el problema del coronavirus que nos anda preocupando a todos, pero les digo, aquí en el campo no paramos, seguimos con la chamba cuidando los cultivos y cosechando para que en los pueblos no falte nada, comprometidos con el pueblo, comprometidos con el gobierno”.

En un video de un minuto con siete segundos, Fidel Zavala, quien es secretario general de la asociación Pro Mercado de la Fresa, realizó un recorrido por tierras de cultivo de espárrago, de trigo y de cebada, en donde se ve a la gente trabajando, regando y revisando el crecimiento de las plantas.

Compartió las siguientes palabras: “Aquí andamos en la quema en los trabajos del campo, saludos para todos, y por lo pronto acá seguimos produciendo los alimentos cosechando los tomates, cultivando la fresa, cuidando el trigo para que haya pan y la cebada para que tengamos cervezas”.

Fidel Zavala también pidió a toda la cadena de valor colocar precios justos a los productos de la canasta básica y apoyar a los productores locales para seguir fortaleciendo la producción agrícola de la región, y apoyar a la ciudadanía en esta situación de crisis, por la presencia de la pandemia del Covid-19.

G.R