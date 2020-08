Comprometen 800 pruebas Covid a 38 empresas de Irapuato

Nancy Venegas

Irapuato.- Habitantes de la comunidad Aldama, exigieron al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, que les informe e impida la habilitación de un relleno sanitario ubicado a poco más de 2 kilómetros del poblado porque temen el impacto que tendría. Advirtieron que bloquearían vías carreteras y vialidades, en caso de que sus peticiones sean omitidas. El presidente tras comprometerse a analizar el asunto, confirmó que no tolerará actos de indisciplina y que ante los bloqueos habría consecuencias legales.

Luego de que Ortiz Gutiérrez entregara catres, cobijas y apoyos en efectivo a 19 familias de Aldama afectadas por el desborde del arroyo Zarco, un grupo de lugareños le exigió que revise la habilitación de un relleno sanitario que se ubicaría a poco más de 2 kilómetros del poblado.

“Por una persona de Ecología sabemos que se tiene el proyecto y los permisos de uso de suelo para este basurero estatal para residuos que no permiten tirar en los basureros municipales, va a venir pues todo tipo de desechos, lo están manejando como si fuera un tipo de basurero ecológico pero realmente no va a funcionar, la única entrada sería la calle principal y tememos que cuando llueva, el agua arrastre la basura… Queremos que por favor se comprometa y revise este tema, que nos responda, porque ya le había escrito por redes sociales y no hubo respuesta”, dijo Virginia Olmos al alcalde de Irapuato.

Junto a otros lugareños de Aldama, señaló que se oponen al proyecto porque temen el impacto ecológico que pudiera arrojar para las familias. Y advirtieron que en caso de que sus demandas no sean atendidas, se manifestarán.

“Está muy cerca de la comunidad muy cerca de la zona urbana están ríos, nuestra agua se va a contaminar… Si no nos responde vamos a bloquear la calle, la carretera, porque no nos parece justo”.

Tras comprometerse a revisar el asunto, el alcalde señaló que existen intereses personales pues Virginia Olmos es hermana del exdelegado e la comunidad Alejandro que fue restituido en el cargo, pero señaló que habría consecuencias legales para quienes incumplan las leyes.

“No voy a permitir ni tolerar actos de indisciplina, si me bloquean me los llevo, eso es muy claro… No tenemos antecedentes de esta situación no hay un pequeño grupo compares Alejandro Olmos y quién era el anterior delegado y que fue destituido y ha venido generando una serie de problemáticas, que no tienen en realidad nada que ver con las afectaciones a la población”.

Confirmó que existe el proyecto de una empresa que realizó los trámites pertinentes ante la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, (SMAOT), para habilitar un relleno sanitario privado.

“Nosotros no damos la licencia de uso del suelo mientras no venga ya hay una autorización de la SMAOT y la empresa ha cumplido con todos los requisitos, los estándares.

“Es un relleno controlado, estará supervisado directamente por la SMAOT, es muy especializado, no van a entrar los camiones de basura a cada rato”.

