Comprando en Donas Down ayudas a su asociación y disfrutas de un rico bizcocho

Jessica de la Cruz

León. – En ocasiones algunas asociaciones como Pao Down y Donas Down no han podido frenar las actividades con los niños que cuentan con una enfermedad como el síndrome de down, con todo y la contingencia sanitaria por el Covid-19, porque requieren de ciertas terapias como la aba. Y además dinero para poder sobrevivir, tanto ellos como sus padres.

Donas Down se caracteriza por darle empleo a chicos de 16 años en adelante y que tienen síndrome de down, ya que hacen un poco de repostería como parte de una actividad recreativa, económica y terapéutica, a cambio les pagan por las ventas que tengan, ya sean donas, pan dulce u otro artículo de comida. Y además apoyan a la asociación Pao Down a la cual pertenecen ellos mismos.

Yessica Zedillo, presidenta de Donas Down y Pao Down, comentó que el objetivo de los talleres es que sea con fines de lucro, para que los 14 chicos que son parte de este proyecto tengan un trabajo, porque es muy difícil que consigan un empleo, cuando tienen la misma capacidad de hacer cualquier tipo de trabajo, solo que más lento.

Talleres como el rugby y artísticos son gratuitos, ya que la terapia Aba tiene un costo de 600 pesos por sesión, pero, existen alumnos que están becados y solo pagan 200 pesos por sesión. Actividad la cual se está viendo afectada por la contingencia sanitaria, ya que solo 3 de 14 chicos que la toman habitualmente, han podido trabajar la terapia, ya sea por cuestiones económicas o también por cuentan con las herramientas necesarias y como son personas que tienen un sistema inmunológico más débil, es difícil de que salgan a la calle para tomar su terapia.

“Que nos apoyen a comprar nuestros productos, con eso estamos armando las despensas a nuestros chavos que no pueden trabajar y a nuestras familias que se quedaron sin trabajo”, dijo Yessica.

Los chicos y adultos venden desde una docena de bísquets con una receta especial, que cuestan 150 pesos y las donas tienen un valor de 15 pesos, las cuales son glaseadas y de diferentes sabores. Las cuales las podrán encontrar a través de Donas Down en sus redes sociales.

Lo importante de este negocio es que los chicos se diviertan, aprendan, desarrollan nuevas habilidades y ganen nuevas sonrisas y dinero a cambio.

G.R