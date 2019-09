Compran plóter desde febrero… y todavía no la reciben

El costo fue de aproximadamente 165 mil pesos, pero no ha sido entregado por el proveedor para el área de Comunicación Social del municipio

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Pese a que el Ayuntamiento de San José Iturbide, aprobara a finales del año pasado la compra de nuevo plóter para la dirección de Comunicación Social, cuyo costo fue de aproximadamente 165 mil pesos, no ha sido entregado por el proveedor.

En la sesión ordinaria del 24 de enero, de acuerdo al oficio DCS/014/2019, suscrito por Jonathan Sánchez Lucio, director de Comunicación Social, solicitó la ratificación de la compra del plotter para esa área, que ya había sido aprobada en la sesión extraordinaria del 13 de noviembre del 2018.

La compra fue ratificada y realizada en febrero mediante el remanente de cuenta pública 2018, fondo 1100118, de la partida 5191 (Otros mobiliarios).

En este mes, en la comparecencia del titular de Comunicación Social, algunos regidores cuestionaron que no se haya recibido el equipo después de siete meses a lo cual, Jonathan Sánchez Lucio externó que el proveedor pretendía entregar un producto que no era el solicitado.

Puesto que la empresa Canon es la única compañía encargada de surtirlo, continúan en espera de la llegada del plóter para impresión a gran formato.

El director de Recursos Humanos y Materiales, Miguel Esqueda, indicó que la compra del plóter fue efectuada en febrero, sin embargo, no ha sido entregado, puesto que el proveedor que lo dotará requiere ciertas condiciones por parte del Municipio para no perder la garantía del producto. El funcionario no especificó la fecha de la entrega.

