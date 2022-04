El empresario estadounidense llegó a un acuerdo con la res social y aseguró la compra de Twitter por 44 mil millones de pesos

Redacción

Estados Unidos.- La plataforma digital Twitter, formará parte del emporio de empresas de Elon Musk, quien la adquirió por 44 mil millones de dólares.

Hace 10 días Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunció su interés de adquirir la compañía fundada en California, Estados Unidos, en 2006. Este lunes cerca de las 2 de la tarde, empresario dueño de Tesla y Space X; se concretó su adhesión al conglomerado de empresas.

La red social dejará de cotizar en el mercado bursátil. Los diálogo para negociar iniciaron desde temprano. Mientras se esperaba el resultado, la Bolsa de Nueva York y el índice Nasdaq suspendieron actividades; desde las 2:44 de la tarde y bajaron la etiqueta “pendiente de noticias”.

Lee también: Google dedica Doodle a concientizar sobre el cambio climático en el Día de la Tierra

Foto: especial

“Fue el 14 de abril cuando el director general de la automotriz Tesla ofreció comprar la red social a 54.20 dólares por acción, es decir, unos 43 mil millones de dólares, pero en ese momento no reveló cómo financiaría la adquisición. Días después, en documentos entregados a reguladores en Estados Unidos, Musk dijo que el dinero vendría de Morgan Stanley y otros bancos, poniendo como garantía su participación en Tesla”.

Una semana después de su primer anuncio, Musk declaró que había asegurado 46 mil 500 millones de dólares en financiamiento para comprar Twitter, con lo cual ejerció presión sobre la junta para negociar un acuerdo.

Previo a la compra de la plataforma digital, el empresario ya poseía más del 9% de la empresa, lo que lo convirtió en el mayor accionista. Sin embargo, el multimillonario no formaba parte de la junta directiva de la red social.

Compra de Twitter “garantizará liberdad de expresión”

El hombre más rico del mundo, dijo que la empresa “no puede ‘ni prosperar ni servir’ a la libertad de expresión en su estado actual”, según dijo en una carta enviada a Twitter Inc.

“He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social en una democracia funcional”, afirmó Musk en la presentación. “Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada”.

La oferta de Musk es el último capítulo en su relación con Twitter. En documentos regulatorios presentados en las ultimas semanas, el empresario reveló que estuvo adquiriendo acciones en tandas casi diarias desde el 31 de enero. Solo el gestor de fondos y ETFs Vanguard Group controla más acciones de Twitter.

Al día siguiente de que el dueño de Space X hiciera pública su intención de compra, Twitter anunció una medida con la que pretendía retrasar o evitar el trato. El plan de la compañía creada por Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams era “complicar” la compra de más del 15 por ciento de las acciones de Twitter por parte de Musk, que ya ya le pertenecía un nueve por ciento de ellas.

Anuncian Plan de Derechos para inversionistas

Según un comunicado de la empresa, su consejo de dirección adoptó de forma unánime la estrategia conocida como en el mundo empresarial como “píldora de veneno”, en un “Plan de Derechos”, en el que aseguraron que “tiene como objetivo que todos los accionistas obtengan el valor total de su inversión en Twitter”.

“El Plan de Derechos reducirá la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo se haga con el control de Twitter a través de la acumulación en mercado abierto sin pagar a todos los accionistas la prima adecuada por el control, o sin dar al consejo el tiempo suficiente para tomar decisiones informadas y llevar a cabo acciones que defienden los intereses de los accionistas”, explica el texto.

Foto: especial

Pese a la estrategia de Twitter, el multimillonario sudafricano contaba con un “plan B” si su oferta era rechazada, por ello hizo saber que recurriría a una oferta pública de adquisición, con la que trataría de conseguir que otros accionistas le cedieran sus acciones a un precio determinado en una fecha determinada.

De acuerdo con los reportes, en el último mes Twitter se había revalorizado en bolsa cerca del 24 por ciento, pero su capitalización decayó notablemente desde el primer trimestre del año pasado, cuando se situó en su valor máximo histórico. En el ejercicio 2021, la empresa perdió 221 millones de dólares, lo que supuso una mejora significativa respecto al anterior, en el que perdió cinco veces más dinero, gracias al aumento de sus ingresos esencialmente por la buena marcha de su negocio publicitario “online”.

Críticos dudan sobre los planes de Musk para la red social

Elon Musk dijo que habría algunos cambios en la aplicación, entre ellos podría modificar el algoritmo de la plataforma. Esto para permitir incluso que los usuarios lo puedan revisar y sugerir cambios.

El propietario de Tesla y Space X, ha defendido un enfoque de no intervención en la vigilancia de los contenidos. Sin embargo, este asunto resulta controversial en cuestiones de información falsa o de incitación al odio. Como ejemplo de este tipo de casos, uno de gran repercusión fue el del expresidente estadounidense Donald Trump, quien fue vetado en la plataforma tras el asalto al Capitolio por parte de sus partidarios cuando pretendían anular el resultado de las elecciones estadounidenses de 2020.

Foto: especial

“Musk dice que va a convertir Twitter en una plataforma de medios sociales sin moderación. Ha habido varias de esas y no funcionan”, dijo el analista Rob Enderle al diario Radio Francia Internacional.

Sin embargo, Musk ha insistido que en que Twitter ya no será una aplicación que prohíba la entrada a personas por su mal comportamiento; por lo que muchas personas especulan que Trump podría regresar a la plataforma. Como parte de su discurso por la libertad de expresión, tuiteó momentos que “espera que hasta sus críticos se queden” en la plataforma.

MJSP