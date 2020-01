Compone canción para Guanajuato

Se cumple un siglo del natalicio de ‘Chava’ Flores, quien describiera a la ciudad como Capital de la belleza; también plasmó la magnitud de sus caserones y sus callejones

Ciudad de México.- Para Salvador ‘Chava’ Flores, resultaría prolífico hablar de su país; ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?, Sábado, Distrito Federal o Mi México de Ayer fueron algunas coplas que dejó para la posteridad. Pero ahí, en un cachito de su discografía, dejó también un legado para los guanajuatenses.

Este 14 de enero de 2020, se cumplen 100 años del nacimiento de ‘Chava’ Flores, que viera la luz en el mero corazón del país, en el barrio de La Merced. Luego deambularía por Tacuba, la Roma y Santa María la Ribera… y en algún momento, por Guanajuato, donde terminó por enamorarse de un país que pensó, redactó y cantó.

“Cuando se hable de bellezas de la tierra mexicana, si se dice ‘Guanajuato’, nos tendremos que callar”, narra la canción escrita por Flores, que, aunque es una de sus canciones más olvidadas, hace poco (en 2013) -y antes de fallecer (en agosto de 2014)-, la cantante María del Rosario Graciela Rayas, mejor conocida como Tehua, volvió a darle brillo a aquellas rimas.

Frases como ‘Capital de la belleza’ o ‘Una copia de Gloria que el señor hizo en la tierra’ son las que cantó Tehua -quien radicara desde los dos años en San Miguel de Allende, Guanajuato- como homenaje a ‘Chava’ Flores, luego de que la invitara el instrumentista Ernesto Anaya para darle voz a la letra de Flores mediante el disco ‘Los encantos de Chava Flores’, que salió en octubre de 2013.

“Yo no puedo sentirme más feliz. Ernesto (Anaya) me dio un doble gusto: el de cantar un tema que el adorado Chava Flores le dedicó a mi tierra, Guanajuato; y que de otra manera no sé si algún día hubiera podido grabarla”, dijo la cantante Tehua en su momento.

Durante la canción que rememora a la capital del estado de Guanajuato, ‘Chava’ Flores también plasmó la magnitud de sus caserones y sus callejones; “El que pisa Guanajuato y lleva sangre en sus venas, al cruzar sus callejones de poesía se llenarán”.

“Y su hechizo milagroso, ese hechizo milagroso, sólo Dios podrá explicar (…) Paraíso que en el mundo no se encontrará otro igual”, dictan algunos versos de la canción de la que todavía hay registro a través de la última versión de Tehua en las plataformas digitales.

