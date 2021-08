Nayeli García

Irapuato.- A más tardar en dos semanas sería implementado el modelo de Justicia Cívica en Irapuato, luego de la aprobación del reglamento por parte del Ayuntamiento, con lo que se estaría concluyendo con el programa de seguridad establecido en el Plan de Gobierno.

“Un reglamento solamente por sí mismo no va a modificar la situación de la delincuencia, si a la vez no la aparejamos con políticas públicas, una Secretaría de Seguridad Ciudadana fortalecida; sí ayuda muchísimo el tema de Justicia Cívica, pero si no la acompañaos de otros temas importantes, que el Ayuntamiento ya tomó cartas en el asunto, no funcionarían”, señaló el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez.

El alcalde resaltó que en dos semanas a más tardar los juzgados cívicos quedarán concluidos y se podrá implementar el modelo de Justicia Cívica, en donde los jueces calificadores están siendo capacitados para que sean juzgadores cívicos y poder aplicar sanciones a los infractores de al menos 116 faltas administrativas: 95 de seguridad pública, 8 Transporte y Movilidad, 8 Tránsito, y 6 de maltrato animal.

Entre las sanciones están la amonestación, el servicio a favor de la comunidad, multa de acuerdo con las Uma’s, Arresto de no más de 36 horas.

“Que no se entienda que Justicia Cívica es la permisibilidad de los ciudadanos para hacer lo que quieran y siempre pasar por un regaño, justicia cívica tiene que ver con el compromiso de todos”, y es que la idea, dijo el alcalde es que los ciudadanos cumplan con los reglamentos por convicción y no por ser obligados.

Ricardo Ortiz consideró que con este reglamento se innova en justicia administrativa que se deberá de fortalecer y trabajar a la par en otras políticas públicas enfocadas a la seguridad.

“Siempre el plan (de seguridad) es dinámico, lo que a nosotros concierne y estaba dentro del Plan de Gobierno, creo que con esto concluimos, pero sin embargo hay cuestiones como, por ejemplo, mayor implementación de cámaras, el tema de la participación ciudadana y la denuncia, hay muchas cosas y nosotros cumplimos con la parte que nos toca”, puntualizó.