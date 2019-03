Completa la Fiera para enfrentar a Monarcas el viernes

Los jugadores del plantel esmeralda que se encontraban jugando en las selecciones de sus países se incorporarán al equipo para iniciar los entrenamientos y estar listos para enfrentar al equipo de Morelia

León.- Los Esmeraldas de León realizaron su penúltima práctica antes de enfrentar a Monarcas Morelia en el duelo correspondiente a la jornada 12 que se disputará este viernes en la cancha del Estadio Morelos.

El timonel felino, Ignacio Ambriz, se dijo satisfecho por tener a sus jugadores en buenas condiciones para regresar en buena forma en Liga.

La Fiera tendrá de regreso a Joel Campbell, Jean Meneses, Willam Tesillo, Luis Montes, Ángel Mena y José Juan Macías, este último quien ya reportó a la práctica matutina del miércoles para trabajar al parejo de sus compañeros luego de la gira por Europa, donde no le fue nada bien al haber perdido 3-2 y 4-0 ante Holanda y Republica Checa respetivamente, aunque jugó de titular en ambos cotejos.

El que más minutos acumuló con su selección fue Joel Campbell, quien disputó los dos duelos como titular ante Guatemala y Jamaica, mientras que Ángel Mena disputó 90 minutos con Ecuador en el duelo ante Honduras.

Por su parte, William Tesillo y Jean Meneses no vieron acción en ninguno de los dos encuentros de fecha FIFA que disputaron las selecciones de Colombia y Chile.

El capitán de los ‘melenudos’, Luis Montes, quien anotó el cuarto gol en la victoria de México ante Paraguay, disputó 10 minutos ante Chile y 25’ ante Paraguay, por lo que podría estar en condiciones de jugar ante los purépechas.

“Cuento con cinco jugadores para el duelo del viernes ante Morelia. Algunos estuvieron cerca, fueron a Estados Unidos, a Centroamérica, son viajes más accesibles y el desgaste es menos; los únicos que me apuraban son Macías y Tesillo con viajes largos. Hablaré con ellos y pararé al equipo; si los seis están para jugar bienvenidos sean”, dijo el ‘Domador’.

Ambriz indicó que la evaluación de las condiciones en las que lleguen sus pupilos se realizará dependiendo de la respuesta de los propios jugadores, pues sabe que ellos son los primeros en tener un diagnóstico de cómo llegan en el tema físico, por lo que estará apelando a que los seleccionados descansen lo más que puedan para tenerlos listos ante Morelia.

Por otro lado, habló del compromiso donde buscarán alargar su racha a nueve ganados de manera consecutiva. ‘Nacho’ aseguró que conoce como prepara sus equipos Javier Torrente, por lo que esperará un partido difícil con la mejor versión de los michoacanos.

“En este cierre todos quieren puntos, todos queremos seguir sumando y nosotros queremos permanecer en el liderato; luchar por sumar tres puntos. No hay temor de seguir en la buena racha, he estado encima de los jugadores, no dejaremos que el ego nos gane; necesitamos mantener la mentalidad ganadora”, añadió.

La Fiera estará viajando este jueves rumbo a la capital de Michoacán, donde el estratega del Club León adelantó que Rubens Sambueza y Yairo Moreno no serán titulares, pues estarán tomando ritmo de partido en la sub 20, por lo que únicamente habría posibilidad de que los lleve al banquillo de suplentes.

