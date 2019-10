Competirá madonero acambarense en Italia

‘Kuko Mosh’ participará en el concurso donde competirá contra alemanes, italianos, españoles y varios mexicanos, quienes también demostraran su talento

Onofre Lujano

Acámbaro.- Refugio Felipe Ugalde Maldonado, mejor conocido como ‘Kuko Mosh’, viajará a Italia después de ganar un concurso de madonnari en la Macroplaza de Monterrey, lo cual le dio el derecho junto con su compañera Blanca Elena Jaime Gutiérrez de aquella ciudad.

Kuko Mosh es un pintor acambarense que empezó desde abajo, primero con el grafiti, después con los murales religiosos en diferentes iglesias, ahora aplica su talento con el madonnari y los gises de colores, que lo han encumbrado a participar en eventos nacionales e internacionales y explotar su talento.

El artista mencionó que esta vez se trasladó junto con Blanca Elena a monterrey para participar en el 16º. Festival de Madonnari con un cuadro con medidas de 3 x 3 metros cuadrados, bajo el tema ‘coexistir’, precisamente en la Macroplaza, donde compitieron contra más de 30 artistas.

Dijo que como el tema era coexistir, retrató a un primo suyo que está tomando un guajolote con una mano y del otro lado con un perro en una paca de alfalfa acariciándolos, pues son los animales con los que más suelen convivir.

“Con esa obra pudimos ganar el primer lugar en la categoría ‘Simplicidad’, que nos lleva como premio para participar en el Festival Internacional en Italia, en el mes de mayo 2020”, relató.

Comentó que si nunca hubiera participado en el madonnari, nunca hubiera conocido Italia, ya que “es un país donde se ocupa mucho dinero, aunque sea de viaje, vengo de una familia humilde y se me hace difícil. Ahora la gente que me conoce me felicita. En Italia participaré en la categoría abierta, donde compiten alemanes, italianos, españoles y varios mexicanos”.

