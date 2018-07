Compensan con excedentes el arbolado del Cinturón Vial

La constructora VISE realizó la plantación de árboles en todo el circutio, resaltando que con la intervención de estos se cumplia con el circuito verde del proyecto de vialidad; incluso se plantaron más en el bulevar Casimiro Liceaga

Lorena Ramírez

Irapuato.- La constructora VISE, encargada del Tercer Cinturón Vial, compensó con excedentes la plantación de árboles acordados en todo el circuito.

Gonzalo Guerrero, director de Medio Ambiente, señaló que incluso la empresa realizó la reposición del arbolado que murió durante el proceso de construcción, y que con estas acciones se cumplia con el circuito verde con el proyecto de vialidad.

Aunque la obra aún no concluye, el funcionario indicó que la zona en donde la constructora realizó la intervención de árboles, ya concluyó, sin embargo, no se ha realizado la entrega formal; no obstante, el personal de la dependencia ha realizado algunas revisiones para asesorarlos sobre el cambio y el cuidado de especies.

“Tuvimos algunos árboles que se secaron, la empresa plantó algunas especies y no perduraron, al realizar el cambio atendieron las sugerencias de la paleta de árboles, hoy únicamente se lleva a cabo el cuidado”, comentó.

El funcionario destacó que la zona en la que se planeó un circuito verde como compensación a los árboles retirados de la glorieta San Roque ya se realizó, incluso la constructora añadió algunos otros ejemplares en el bulevar Casimiro Liceaga.

“Los trabajos de reforestación en esta zona, ya se concluyeron al 100%, incluso la constructora se encuentra realizando algunos excedentes de árboles”, comentó el funcionario.

A lo largo del bulevar Esperanza, en Los Reyes y en Casimiro Liceaga se pueden observar árboles de más de tres metros plantados en los camellones de reciente construcción, el cuidado de estas especies, pertenece a la constructora, sin embargo, el Municipio ha coadyuvado para que el arbolado perdure y cumpla con su función en la mancha urbana.

