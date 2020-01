Comparten su música a los irapuatenses

El director del observatorio ‘Irapuato Cómo Vamos’ dijo que, sin criminalizar, en los expedientes debe asentarse la actividad de las víctimas

Anna Maciel

Irapuato.- El director del Observatorio Ciudadano ‘Irapuato Cómo Vamos’, Raúl Calvillo Villalobos, manifestó que en el municipio hace falta mucha información de las autoridades para poder dar una cifra exacta de cuántas personas realmente están desaparecidas ya que sólo así se podría dar un apoyo real a las familias de las víctimas.

“Es algo complejo porque no sabemos si en la gran mayoría de hallazgos de personas muertas en el municipio de Irapuato, que no hay indicios de que ahí les fue arrebatada la vida, probablemente exista una privación ilegal de la libertad, no en todos los casos, pero si no tenemos mayor cantidad de información y no se da un registro confiable, poco como autoridad se les estaría ayudando a las familias”, comentó.

Las redes aportan

Dijo que los únicos registros con los que se cuenta, son aquellos de grupos o colectivos que por redes sociales están haciendo un esfuerzo para apoyarse unos con otros, sin embargo, las autoridades dedicadas al tema están siendo herméticas.

“En ese registro podríamos englobar gente que se va por amenazas, otros por cambio de residencia, otros que son privados de su libertad, que no se sabe nada de ellos, hasta que no se tenga un registro confiable, difícilmente vamos a tener cifras oficiales de todo eso, desafortunadamente estos delitos se pueden ligar a algunos otros, por ejemplo en el caso de personas desaparecidas o privadas de su libertad y homicidios dolosos”, manifestó.

Concluyó señalando lo que sí es seguro es que durante 2019 se dio una escalada de personas desaparecidas en Irapuato, e invitó a las familias a presentar una denuncia, a entregar todas las pruebas necesarias para colaborar con el ministerio público en las investigaciones.

“Mientras más va pasando el tiempo difícilmente se puede localizar a otra persona, se va acumulando el número de carpetas, lo importante es la denuncia y tener un registro de ello, saber estas personas a qué se dedicaban, no para revictimizar, sino para dar con los indicios para poder localizar a esa persona”, dijo.

