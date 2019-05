Comparten su ‘espíritu aventurero’ en tierras salmantinas

Paola y Miriam partieron partir de sus lugares de origen en compañía de amigos pues desean conocer otros estados, ciudades y su gente; actualmente realizan malabarismos en los cruceros para ganarse la vida

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El espíritu aventurero de Paola y Miriam, hicieron que llegarán por amigos en común a Salamanca, lugar donde como en cada ciudad que visitan, muestran sus dotes circenses en los cruceros para ganarse la comida del día, y después continuar su viaje a donde la vida las lleve.

Paola es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que Miriam, de Tepoztlán, Morelos, desde antes de cumplir la mayoría de edad ambas decidieron partir de sus lugares de origen en compañía de amigos que se han ido sumando en el camino hacia donde el destino las lleve, pues desean conocer otros estados, ciudades y su gente.

Ese espíritu aventurero las trajo a Salamanca, donde se conocieron y junto con otros amigos realizan malabarismos en los cruceros para ganarse la vida. “Es chido viajar y conocer gente y otras ciudades, te vas haciendo de amigos en el camino, somos libres y podemos ir a donde queremos, ni sabemos mañana dónde vamos a estar”

A Miriam una pareja que tenía le enseño a hacer malabarismos, dice que empezó practicando con limones, hasta que terminó dominando las clavas.

Al concluir el acto mientras el semáforo de la esquina de Zaragoza y Juárez está en rojo, ambas chicas se acercan sonrientes a pedir una moneda. “aquí la gente no nos ha tratado mal, a lo mejor no todos nos dan pero no son groseros con nosotros, sólo tratamos de alegrarles el rato mientras esperan avanzar”.

Renuentes a hablar sobre sus familias señalan que son felices con la vida que han elegido, libres, aprendiendo, conociendo y sobretodo viajando.