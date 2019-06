Comparte sus pinceles para Murales Vecinales

Víctor Ramírez comenzó esta iniciativa con el Instituto Municipal de Cultura y Recreación; el proyecto busca fomentar la unión familiar entre los habitantes

Nancy Venegas

Irapuato.- Para Víctor Ramírez la mejor manera de expresarse y compartir sus ideas con los demás es a través de los murales. Ahora colabora con el Municipio en el proyecto Murales para Parques Vecinales, que calificó como una excelente estrategia para fomentar la unión familiar.

“Desde niño me gustó dibujar, era el clásico alumno que en sus libretas y libros aprovechaba los espacios para realizar dibujos”, comentó y agregó que nunca imaginó que su pasatiempo favorito lo realizaría de manera profesional.

Después de unos años de alejarse de Irapuato para realizar sus estudios universitarios en la ciudad de Puebla, regresó a la capital fresera donde, de la mano con el Instituto Municipal de Cultura y Recreación, dirige el proyecto Murales para Parques Vecinales.

El proceso creativo va acompañado

Previo a trazar los murales, acude a los parques vecinales, plática con los vecinos y se ubica en el entorno, recorre las colonias e involucra a las familias para que participen en los murales que verán día a día.

“Lo que más me gusta dibujar y plasmar sin duda alguna son animales, pero en este trabajo que estamos realizando, platicamos con los vecinos para hacer algo de su agrado. Me parece que es una excelente opción que ha brindado la presidencia municipal para poder mostrar nuestros talentos y a la vez involucrar a la gente a que participe y se adentre en el arte. No tiene que ser costoso ni inaccesible, tiene que estar en cercanía con ellos”, agregó.

Para Víctor, el dibujo y la pintura son el medio de comunicación ideal para manifestar sus ideas o proyectos con la población.

“Yo veo que hay muy buena respuesta de la gente si les atrae el arte. Esperemos que lo sigan impulsando, porque además de ser un medio para compartir las ideas también hemos visto que aleja a los jóvenes y niños de las adicciones”, finalizó.