Comparte muralista su ‘libertad creativa’ en cualquier rincón

Con 28 años que lo respaldan, Pablo Durán, como un maestro del pincel, comparte experiencia y talento a sus alumnos tras realizar obras en varios estados de la República

Yael López

Guanajuato.- Pablo Durán es un artista y muralista guanajuatense que desde hace aproximadamente 28 años se dedica a crear arte de manera profesional, además de haber expuesto sus obras en múltiples lugares de la República como la Ciudad de México, Saltillo, Querétaro. Y a nivel internacional en Estados Unidos, específicamente en Texas.

Recuerda que desde niño siempre le atrajo el realizar dibujos y pinturas, aunque a nivel académico comenzó a prepararse desde que estaba en preparatoria con talleres de artes plásticas que posteriormente lo llevarían a estudiar la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad de Guanajuato.

Mencionó que estos lugares en los que ha tenido la oportunidad de mostrar su trabajo tienen un gran valor para él, ya que son el camino en el que ha surgido como artista y que su intención al realizar sus obras es plasmar su propia esencia para que después pueda existir y desarrollar una comunicación con el espectador.

En cualquier rincón

También ha realizado proyectos culturales que califica como “muy enriquecedores”, ya que lo han llevado a trabajar en comunidades pequeñas, incluso su próximo gran trabajo consiste en buscar la forma de generar murales en todos los municipios de nuestro estado.

“Yo simplemente voy dejando que la obra misma y la actividad del arte me vaya guiando, pues el estar ahí no sólo me relaja, sino que me inspira a crear lo que siento y quiero plasmar”, mencionó.

Afirma que lo más importante para un artista es tener libertad creativa para poder ejercer el arte a su manera.

Aparte de realizar sus obras, Durán también se dedica a dar clases en la UG, donde imparte la clase de muralismo y en la cual su propósito es que cada estudiante genere su propia ‘propuesta creativa’, es decir una manera de ver las cosas que pasan cotidianamente de distinta forma a cómo la ve el resto, para así dejar que el arte fluya dentro de cada uno de ellos.

