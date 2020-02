Comparecerá Zamarripa ante el Congreso

Nancy Venegas

Irapuato.- Carlos Zamarripa Aguirre confirmó que comparecerá ante los diputados locales, para informar las acciones que han realizado los elementos de la dependencia para prevenir y erradicar la inseguridad, así como participar en las mesas de trabajo donde sea requerido.

“Cuando me sea citado por supuesto estaré ahí, nunca me he negado cuando me han citado, ahí he estado… -Participaré en las mesas de trabajo- las que sean necesarias, no solamente con el PAN. yo creo que tiene que ser una mesa plural, donde están representados precisamente todos los partidos políticos que integran el Congreso”, indicó.

Insistió en que los colaboradores de la Fiscalía han cumplido con sus obligaciones laborales, muestra de ellos es la detención de presuntos delincuentes.

“Tenemos la estadística anual de lo que ha acontecido el año próximo pasado. El Sistema Nacional de Seguridad tiene la cifra, son públicas (…), desde luego que tenemos una problemática clara en el tema de los homicidios, de los cuales el 87% está relacionado con la delincuencia organizada”, explicó el fiscal general.

