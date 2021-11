Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La reunión del secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca Apendinni con diputados locales será privada, sin acceso a los medios de comunicación, así fue acordado de manera unánime en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la reunión de la semana pasada.

Ante ello, la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández pidió a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones pidió que dicha reunión fuera pública, que se trasmitiera en redes sociales y a manera de comparecencia, sin embargo, esto no fue aprobado.

Alma Alcaraz Hernández

“Yo pediría que se insistiera a la Junta de Gobierno que la comparecencia sea en el pleno, en caso de que de plano las cosas estén tan complejas y no sea posible llevarlo al pleno, no entiendo ni por qué, mínimamente que no sea un encuentro a oscuras como se ha estado manejando (…) la prensa tiene que estar presente y tienen que escuchar de viva voz lo que el secretario de Seguridad Pública le tiene que decir al pueblo de Guanajuato”.

Dijo que el secretario de Seguridad Pública no le está haciendo el favor al Congreso del Estado, pues tiene que cumplir con un deber que es rendir cuentas al Poder Legislativo, sobre todo cuando, “vemos que Guanajuato está ensangrentado”.

Será el próximo viernes cuando se lleve a cabo una mesa de trabajo con el funcionario estatal a fin de que explique el estado que guarda la seguridad en la entidad; a dicha mesa de trabajo, solo podrán asistir, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, así como la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar en virtud de que ella hizo la petición a la Junta.

Por su parte, el diputado del PVEM, Gerardo Fernández González reconoció que la dinámica no es la que se hubiera querido, no obstante, el acuerdo es que, en la reunión privada, el secretario de Seguridad exponga diversos temas y se lleven a cabo las preguntas que los diputados consideren necesarias.

“Esta fue la dinámica a la que logramos llegar a un consenso unánime con la finalidad de empezar a discutir o a hablar, a abrir este puente de diálogo con la secretaria de Seguridad, la dinámica no es la idónea ni perfecta pero podemos arrancar por ahí, no habrá limite de preguntas, ni de tiempo, la idea es poder estar hasta que nos sintamos plenamente satisfechos y a partir de esta reunión, la idea es establecer o un calendario de reuniones, o comparecencias más adelante o visitas para satisfacer alguna preocupación, curiosidad o duda que quede al respecto, dijo Fernández.

En tanto, Yulma Rocha Aguilar, legisladora del PRI reconoció a la Junta de Gobierno la apertura para mandar llamar al funcionario estatal e insistió en que “no nos está haciendo un favor, es una obligación, pero atendiendo los antecedentes que se han dado de acercamientos particularmente de este funcionario es de reconocer que se ha dado en poco tiempo”.

Pidió que dicha reunión se lleve a cabo en el marco del respeto, considerando los antecedentes y la poca disposición que en otros momentos ha mostrado Alvar Cabeza de Vaca.

“Yo he sido testigo y aquí tiene que venir con toda la disposición porque es un representante del gobernador y lo que diga, lo que haga y la forma en cómo lo venga a plantear aquí, lo estaremos tomando, como si lo dijera el gobernador y yo no creo que el gobernador, intente hacer una grosería o alguna falta de respeto a este Congreso”, concluyó.

