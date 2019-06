Comparan Optibús con otros sistemas del país

La ‘oruga’ conviene en viajes largos donde se transborda, mas no en los cortos; Frente a tres metrópolis los leoneses pagan hasta cuatro pesos más, ello en el marco de otra alza tarifaria

Jessica de la Cruz

León.- Aunque León es la única ciudad que cuenta con un sistema de transporte donde el usuario puede transbordar de ruta sin tener que pagar otro pasaje, el costo del boleto sigue siendo de los más altos en comparación con las tarifas que ofrecen otras ciudades.

Así por ejemplo, el Metrobús en la Ciudad de México cuesta seis pesos, el Macrobús en Guadalajara siete pesos y la RUTA de Puebla también siete pesos.

Las cifras se insertan en el contexto del anuncio de la petición de transportistas por actualizar la tarifa ante las alzas en refacciones, diésel y costos de los camiones.

Ciudades como Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México, ofrecen un servicio de transporte similar al del Optibús de León, sin embargo, en las tres ciudades no se puede transbordar debido a que no cuentan con líneas troncales ni rutas alimentadoras debido a que los proyectos desde un principio no se desarrollaron así.

En el caso de la ciudad de Tijuana, hace poco más de dos años inició con el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) el cual tiene una sola línea, pero su transporte conecta a dos municipios: Tecate y Tijuana. El precio del camión es de 14 pesos por persona y únicamente cuentan con autobuses tipo padrón, que es una medida de12 metros.

Invita a escuchar versión de los concesionarios

El regidor Jorge Cabrera comentó que sería bueno que la ciudadanía en general participara en la Comisión Mixta Tarifaria, o por lo menos que fuera transparente todo el proceso, para que el ciudadano conozca los argumentos que exponen los transportistas.

“Lo que han manifestado ellos hasta ahorita es el incumplimiento de campañas federales que iban a bajar los combustibles y las políticas nacionales que han llevado a la variación del dólar”, añadió el regidor.

Camiones son impuntuales y están sucios: usuarios

Jazmín Castro

Usuarias del transporte manifestaron su inconformidad ante la posibilidad de otro incremento a la tarifa en un sondeo en las instalaciones de la terminal San Juan Bosco, donde las leonesas coincidieron en que el servicio es pésimo y los tiempos de llegada entre cada camión hacen que pierdan hasta una hora; además denunciaron la poca limpieza de las unidades.

Buscarán no ‘atropellar’ a ciudadanía con aumento

Daniel Vilches

Gilberto López, regidor panista e integrante de la Comisión de Movilidad, declaró que de subir el precio del pasaje del transporte público se buscará que el costo no perjudique a la ciudadanía.

El edil blanquiazul destacó que una vez que se conforme la Comisión Mixta Tarifaria, ésta analizará “exhaustivamente” la solicitud de alza del líder de los transportistas coordinados de León, Daniel Villaseñor.

Sin embargo, no calculó a cuánto podría ascender la tarifa de existir esta modificación.

La regidora de Morena, Gabriela Echeverría, ve inminente el aumento en la tarifa el transporte público y pide que para ello, primero se constate que el servicio sea eficiente para la ciudadanía.

“La verdad es que nosotros estamos en contra y aunque existe esta Comisión va a pasar en el Ayuntamiento, lo sabemos perfectamente”, declaró.