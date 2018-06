Compañía minera pretende evacuar poblado El Cedro

Buscan reubicar a 400 personas que hoy se resisten a dejar su patrimonio y parte de su historia

Patricio Serna

Guanajuato.- Habitantes de la comunidad de El Cedro viven entre el temor y la incertidumbre, ya que la empresa minera Fresnillo PLC –encargada de los trabajos en la Mina Las Torres— pretende desalojarlos para explotar el mineral que se encuentra debajo de sus viviendas.

Pedro Adrián Jaime Rivera, habitante de la comunidad, compartió que hace tres meses personal de la minera les informó que ya poseen las escrituras que los acredita como propietarios de dicho poblado, para poder hacer uso de la explotación de betas mineras encontradas ahí, y se ofrecieron a reubicarlos.

Expuso que al parecer pretenden trasladarlos al poblado de El Llano, al Cerro de la Bolita o cerca al Cerro de los Leones, donde les ofrecen la construcción de una casa con dos cuartos sala, cocina y baño, además de un pequeño patio, lo cual consideran que es una burla ya que el patrimonio de la mayoría de los habitantes –son alrededor de 400 pobladores— es superior a lo que les prometen.

Entre los pobladores se extiende la versión de que tras exploraciones realizadas por personal de la empresa en la zona, encontraron dos betas mineras que podrán ser explotadas por alrededor de 16 años, y que necesitan de los predios para poder depositar ahí los desechos.

“A la delegada (Rosa Zárate) yo le comenté que los de la mina tienen que meterse a hacer un estudio, porque no nada más son las propiedades, sino es lo que la gente genera cada año. Por ejemplo, hay gente que siembra, entonces esa siembra ellos ya no la van a poder laborar, esa cosecha es lo que la gente también quiere pelear porque es con lo que come”, destacó.

Juan J. de Jesús Zárate, señaló que la empresa ya está haciendo detonaciones en la zona, y continuamente se sienten los estragos en la tierra debido a las explosiones de “barrenos”, que cimbran los domicilios y mantiene a los habitantes en constante temor de derrumbes en las estructuras.

Los habitantes no se quieren ir y advierten que si no se respetan sus derechos, buscarán asesoraría para ver si pueden evitar que la empresa minera continúe haciendo excavaciones en la zona.

Sostuvieron que la empresa no les ha presentado un proyecto claro para negociar, pues todo lo que les han planteado es sólo de palabra.

Para los pobladores será muy difícil alejarse de sus propiedades, y otro de sus temores es que la presa cercana pueda sufrir complicaciones por las excavaciones, y al desbordarse inunde la comunidad.

“Nos quieren mandar a un como fraccionamiento. A mí no me conviene, pues yo aquí tengo mis tres casas, casas que con mucho esfuerzo he construido gracias a mi trabajo y al sacrificio, incluso aun cuando estuve trabajando en Estados Unidos”.

“¿Cómo voy a dejar yo mi rancho donde nací? Es el problema que tenemos, que nos quieren quitar de aquí, nosotros no nos queremos ir, cómo dejamos tantas cosas que tenemos aquí, muchos recuerdos. Todos mis hijos nacieron aquí, la iglesia, todo eso no nos van a poner”, reflexionó con lágrimas en el rostro.

No es desalojo, sino reubicación: Fresnillo PLC

Patricio Serna / Guanajuato

La compañía Fresnillo PLC es propietaria de la mayoría de los terrenos de El Cedro desde 1970, pero no es su intensión desalojar a los habitantes de la comunidad que está a escasos 500 metros de su zona de trabajo, aseguró el superintendente de Relaciones Comunitarias de la empresa minera, Isidoro Aviña Parra.

Explicó que cuando se hizo la compra de estos espacios hace casi 50 años, se llegó a un convenio con los habitantes para que pudieran estar allí mientras encontraban un lugar mejor para vivir, pero la empresa cerró trabajos en la mina Las Torres por 20 años, y ahora que reactivaron la mina, el poblado se ha extendido y ahora habitan allí alrededor de 400 personas.

“También estamos preocupados por la seguridad de la gente que está aquí en una cañada. Ya más arriba están unas minas de jales que se hicieron cuando inició la mina, que ya viendo otros acontecimientos y los nuevos requerimientos de seguridad de la gente, están en un riesgo. Una venida extraordinaria de lluvia, que se empiece a deslavar la presa, los primeros afectados van a ser ellos”, reconoció.

Ahora ante la reactivación de la mina, la empresa les ha planteado una reubicación al Cerro de la Bolita, mediante un análisis sobre el tipo de viviendas y una negociación posterior sobre la construcción de nuevos domicilios y sus escrituras en la zona mencionada, la cual afortunadamente pertenece a la empresa.

“Si no están de acuerdo, se buscan las condiciones de que se llegue a un acuerdo. No es desalojo, es una reubicación, inclusive se le llama voluntaria, porque si no quieren la empresa tampoco va a obligarlos”, aclaró, e hizo énfasis de que no pretenden actuar de manera inhumana para desalojar a los habitantes.

Dijo que al momento no han hablado de dinero, pero que una vez hecha la valuación podrán comenzar la negociaciones.

Reiteró que en caso de acceder a una reubicación, Fresnillo PLC está dispuesta a diseñar tres tipos diferentes de casas y distintas dimensiones, dependiendo el costo de los domicilios.

Advirtió que en caso de una negativa, la empresa dará parte a Protección Civil para que se realice una evaluación del riesgo y que sea el gobierno quien trate de convencer a los pobladores en caso de un riesgo inminente

“Lo que si les garantizamos es que va a ser para mejorar su condición, su calidad de vida. No sé, si no es un 200%, si un 150%”, agregó.

El superintendente sostuvo que no existe riesgo alguno de derrumbes de casas en la comunidad derivadas de las detonaciones de la empresa, y que de eso ya ha hablado con los pobladores para informárselos; además que están abiertos a colocar un sismógrafo para garantizarles que no existe riesgo alguno.