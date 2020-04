Comodato sigue vigente para el Estadio Sergio León Chávez

Nancy Venegas

Irapuato.- El 60% de las 42 afiliadas a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Amexme), esperan los apoyos del Fondo Guanajuato, para garantizar la nómina, pago de impuestos y prestaciones para el siguiente mes. De no lograr los recursos, tendrían que disminuir los salarios e incluso despedir personal.

Para acatar las recomendaciones sanitarias para prevenir los contagios por coronavirus, 21 de las 42 empresas afiliadas a Amexme, tuvieron que interrumpir sus actividades por no ser giros esenciales. El otro 50% de los establecimientos tuvieron que modificar sus sistemas de trabajo, para continuar sus actividades pero desde el hogar.

María Elena Torres Martínez, presidenta de la Amexme, informó que las empresas que mantienen operaciones desde casa, resintieron una baja en sus ventas

“La mitad de las empresas están en “stand by” todas sus cotizaciones ahorita no se está trabajando, tendrán que solventar sus pagos, el resto es gente que está dando servicio a domicilio y que bajó también en un 40% todos lo que está haciendo su venta, porque no es lo mismo, la venta directa que la entrega a domicilio, la parte complicada de las asociadas es que hay quienes tienen cafeterías, restaurantes, marisquerías y eso sí les complica porque no es lo mismo entregar estos alimentos a domicilio qué ser un negocio que esté abierto al público”.

La esperanza para el 60% de las afiliadas a la Asociación para mantener actividades son los apoyos emergentes del Fondo Guanajuato, pero hasta este lunes desconocían si recibirían el dinero con el que enfrentarán la contingencia sanitaria y les permitirá mantener sus actividades para el siguiente mes.