¿Cómo? Vicente Fox se asocia con empresa que comercializa productos de cannabis

México.- Elvia Castañón es un nombre que se ha vuelto viral en redes sociales luego de que humillara a un alumno que utilizaba el wifi de la calle para poder unirse a sus clases en línea.

Ella es docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se le acusa por discriminar a Rafael N , quien debido a no tener internet en casa se veía en la necesidad de salir para seguir estudiando.

Óscar Patiño, vocero del Frente Universitario, escribió lo siguiente en redes señalando cómo esta no es el primer caso relacionado a esta maestra: “No es la primera vez ni el primer caso con esta maestra y así como ella hay muchos… de la notaria Elvia Castañón, me parece reprochable, inaceptable la manera en que se dio esta discriminación hacia nuestro compañero, la realidad de las cosas es que reflejan algunos casos como se han venido dando en la Universidad, no es la primera vez que los profesores hacen este tipo de opiniones o comentarios en el cual el universitario no nos podemos ver rebasados, al contrario estamos unidos para apoyarnos entre nosotros, la comunidad universitaria tenemos que empatar criterios y exigirle a Derechos Universitarios que tome cartas sobre el asunto”.

Por esta razón, y tras una junta entre el Frente y las autoridades de la universidad, ella tuvo que pedir una disculpa pública hacia al afectado, tal y como lo pedía el secretario general de esa institución: “Creo que eso no es verdaderamente correcto, se me hace que habrá que ofrecer una disculpa porque no puedes, para mí, hacer una manifestación, yo digo de manera personal que es una ofensa”.

El comentario de ella fue grabado por el mismo Rafael, pero sin ánimos de lucro sólo para exponer su situación.

