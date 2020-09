¿Cómo? Líder de iglesia dice que Covid-19 es de homosexuales… da positivo

Redacción

Turquía.- Mientras un grupo teatral llevaba acabó una de sus representaciones en una plaza pública de Turquía, un perro callejero que se encontraba en el lugar sorprendió tanto al público como a los actores porque se volvió parte de la trama.

Los protagonistas de esta historia viral que está enterneciendo a todos los internautas son el actor Numan Ertuğrul Uzunsoy y un perro sin nombre.

El hecho ocurrió en la plaza de İzmit, una localidad turca, hace unos días, el grupo de teatro realizaba una escena en el que el actor simulaba estar herido, se encontraba tirado en el suelo con respiración agitada.

Esta actuación convenció y conmovió a un perro callejero que pasaba por allí y no dudó en acercarse al hombre para ofrecerle consuelo y compañía.

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Etkinlikleri kapsamında yapılan tiyatro oyununda, yaralı rolü yapan oyuncuya, sokak köpeği den şefkat gösterisi.. Posted by Kocaelivizyon.com on Wednesday, September 2, 2020

Allí tirado, con los ojos cerrados y simulando una respiración agitada, lo primero que notó al acercársele el perro (al que se ve aparecer en el vídeo por detrás tranquilamente) fue ‘el calor sobre la cara’, a pesar de no saber como actuaria el perro los actores no molestaron al can mientras se acercaba.

Después todos se dieron cuenta que la intención del animal era completamente inofensivas. Primero acarició con el hocico al actor y después le puso su cuello encima para darle calor y proporcionale consuelo recibiendo a cambio algunas caricias de los miembros de la compañía, que acabaron por sacarlo de escena para poder continuar contra la representación entre los aplausos de los presentes.

“Estaba muy feliz cuando noté los besos del perro. Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Ha sido un momento muy emocionante para mí. No me lo esperaba”, ha explicado Numan Ertuğrul Uzunsoy sobre sus sensaciones sobre esa escena improvisada.

Ahora, lo que le preocupa a este actor turco, como él mismo ha reconocido, es buscar al animal sin nombre y dar con su paradero para darle un techo. “Siempre me han gustado los animales y quiero ayudarlo a encontrar una casa para devolverle su gesto de amabilidad”, ha declarado.

Desde el Ayuntamiento de İzmit quisieron compartir la historia y en su página de Facebook subieron una imagen (sobre estas líneas) del momento asegurando que “la vida es mejor con detalles que te hacen sonreír”.

Kuvayi Milliye kahramanlarından Kambur Kerim’in attan düşüşünün canlandırıldığı esnada, dünyalar güzeli dostumuzun, … Posted by İzmit Belediyesi on Tuesday, September 1, 2020

RC