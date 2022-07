El robo a Mona y Geros indignó a sus seguidores en León. “Fue el peor día de nuestras vidas”, dijeron desde el fraccionamiento El Dorado

Redacción

León-. El robo a los influencers Mona y Geros sacudió las redes sociales este domingo, luego de que la pareja de leoneses relatara con detalle que entraron por la parte trasera de su casa para sacarles celulares, una computadora laptop, ropa, zapatos y todo su dinero.

En su canal de Youtube, los “hijos de la pelona” relataron que este sábado fue “el peor día de nuestras vidas” porque se metieron a robar en su casa ubicada en el fraccionamiento El Dorado, al sur de León.

Los influencers explicaron detalles del robo en su canal de Youtube Video: @NewFashionBeautyMona

“En cuanto abro la puerta veo abierto el patio y digo ¿qué pasó, por qué el patio está abierto”? entonces me quedo viendo y corro y no veo a mis perros (…) Geros se asoma y me dice: se metieron a robar (…) nos subimos en chinga, todo roto, se llevaron todo nuestro dinero, quedamos en ceros” explicó Mona al borde del llanto.

Puedes leer: Mona y Geros: pareja de influencers leoneses que están conquistando el internet

“Se llevaron todo nuestro dinero, rompieron las teles, rompieron los sillones, nos dejaron sin dinero, no sabemos que hacer chicas”, continuó diciendo Geros.

Mona señaló a los guardias de seguridad del fraccionamiento como los principales sospechosos, pues aseguraron que no vieron nada y se negaron a mostrar las imágenes de las cámaras “estaban todos nerviosos”.

“Lo peor son los guardias que no valen aquí, y saben que fue lo peor que son participes, porque no me quieren enseñar las cámaras”, dijo Marisol Rodríguez, conocida como la Mona.

Los ladrones habrían entrado por la parte trasera de la casa dijo Mona al referirse que se brincaron por las bardas. “La gente siempre es muy chismosa con nosotros y resulta que nadie vio”.

Te va interesar: Con cantos, bailes y parodias, recolectores de basura se hacen virales en TikTok

“Rompieron parte hasta del colchón, se llevaron todos mis teléfonos, no se llevaron el Iphone porque sabían que así podemos rastrearlos. Se llevaron hasta las cámaras”, resaltó Geros con una voz molesta.

Los influencers encontraron huellas de lodo en la casa “nos dejaron toda la casa sucia”, dijo Marisol.

La pareja demandó el robo ante la Fiscalía de Guanajuato y mostraron su denuncia ante los miles de seguidores que los veían en Youtube.

Ante la falta de dinero Mona se salió a vender ropa este domingo en el local que acaban de inaugurar hace unas semanas, pues confesó que nisiquiera tenía comida en el refri. Los ladrones incluso golpearon a los perros de la pareja.

Lee también: Hombre se hace viral tras derrotar a un cocodrilo… ¡Con un sartén!

¿Quiénes son Mona y Geros?

Marisol y Gerónimo son una pareja de influencers que saltaron a la fama en enero de este año tras contar su rutina en Tik Tok y Youtube. Los jóvenes hablan con un lenguaje popular y se muestran como son, dicen maldiciones y bromean entre ellos, ganandose el cariño de la gente por ser ellos mismos.

Vecinos de las colonias Los Olivos y la 10 de Mayo, ambos son humildes y comenzaron como vendedora de ropa en tianguis y zapatero.

Indignados, los youtubers se preguntan por que nadie se dio cuenta del robo, a pesar de estar en un fraccionamiento con alta seguridad y con puertas que se abren con código. Mostraron en el video las huellas y marcas que dejaron los ladrones en las bardas de su patio.

El video de 57 minutos acumuló ya más de 190 mil vistas en Youtube y muchos de sus seguidores hicieron comentarios empáticos mostrando su enojo con los ladrones y al mismo tiempo con los guardias de seguridad.

“Todo me sacaron chicas, todo me esculcaron, nos dejaron sin nada”, destacó Marisol Rodríguez.

Quizá te interese:

IO