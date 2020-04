Cómo estimular las hormonas de la felicidad durante el aislamiento

Nancy Venegas

Irapuato. – La cuarentena por la fase II de la alerta sanitaria por coronavirus puede provocar depresión, ansiedad y temor en la población sobre todo en adultos mayores y mujeres embarazadas. Ma. Virginia Gandarillas Castillejos, Psicóloga y Tanatóloga, recomendó a la población en aislamiento realizar actividades físicas, juegos de mesa en familia y, en casos extremos, alejarse de las noticias.

Dijo lo siguiente: “La depresión, ansiedad, miedo, angustia y dolor son los sentimientos que son más fuertes en las personas y que se pueden presentar por el aislamiento de esta contingencia sanitaria, sobre todo en los grupos vulnerables que son adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que ya perdieron algún familiar por esta enfermedad u otro motivo”.

Y es que, el aislamiento puede modificar la salud mental de las personas. Por lo que la psicóloga y tanatóloga a través de su Facebook ofreció ayuda para quienes la requieran.

Se puede leer lo siguiente: “Si te encuentras en una situación de estrés, desesperanza, ansiedad, ataque o trastorno de pánico, depresión, o si conoces a alguien que esté atravesando por estas situaciones durante este periodo de aislamiento social, no dudes en escribir en escribirme, trataré de leerte, comprenderte, escucharte y brindarte mi apoyo. No saturemos los hospitales y centros de salud. Tus emociones son importantes apoyemos a los más vulnerables. Te escucho”.

Desde el pasado 20 de marzo hasta este miércoles, Gandarillas Castillejos brindo apoyo a cuatro personas.

Mencionó lo siguiente: “Se trata de escucharlos básicamente eso es lo que hago, tener mucha empatía, ser muy asertiva con las personas y darles la información de que no sea asusten por cualquier información que tomen; incluso que ni siquiera lean, que tengan lo menos información porque eso les da más ansiedad y angustia, el ver que cada día y, lo sabemos desgraciadamente, cada día va a seguir creciendo y creciendo esto, nos produce más ansiedad y angustia, que traten de estar lo más tranquilos, sabemos que va a subir estamos en una fase II de peligro, de riesgo, tratar de tener calma para no llenarse de desesperanza, de miedo”.

Para sobrellevar la cuarentena, recomendó a las familias en la medida de lo posible realizar ejercicios físicos, participar en juegos de mesa, cuidar también el aspecto espiritual que puede ser a través de la oración, por ejemplo.

Por último, señaló lo siguiente: “40 días encerrados son muy difíciles, hay que planear cómo hacer el día diferente, echar mano de la creatividad para que no sea tan pesado desde lo físico hasta lo religioso, se pueden hacer mil cosas, escuchar misa con fe, con devoción, jugar, pintar, leer, ver un rato la televisión, que no sea noticias que los alarmen más, contestar los correos, hay actividades que se pueden hacer para que el día no sea tan pesado”.

G.R