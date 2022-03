¿Cómo puedo obtener subsidio de vivienda? Si has acudido a un simulador de crédito hipotecario y los números no te favorecen, no te preocupes…

El sueño de muchas personas es construir un patrimonio, una complicada meta relacionada con el deseo de tener una casa propia. La buena noticia es que existen varios caminos para cumplir ese objetivo, entre los que se encuentra el subsidio de vivienda. Una política del gobierno nacional que beneficia, sobre todo, a las familias más humildes.

Una de las razones más comunes que obstaculizan la compra de una vivienda nueva es la falta de ingresos y de una buena reputación crediticia. Pese a estos obstáculos, las autoridades disponen de herramientas para ayudar a cualquiera que quiera tener una vivienda propia.

En México, estos mecanismos son administrados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), una institución de carácter público que ejecuta diversas políticas públicas para resolver el rechazo habitacional que padecen distintos sectores del país.

Se trata de una entidad que tiene las funciones que en otros países cubre el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio.

¿Cómo puedo obtener subsidio de vivienda? Si has acudido a un simulador de crédito hipotecario y los números no te favorecen, no te preocupes. Vamos a hablarte de este mecanismo estatal para que tu grupo familiar adquiera vivienda usada o vivienda nueva.

¿Qué son los subsidios de vivienda?

El subsidio de vivienda es un apoyo extraordinario extendido por el gobierno, destinado a las personas de escasos recursos y de sectores no bancarizados. Su objetivo es garantizar el acceso a un inmueble digno a estos grupos desfavorecidos a través de un subsidio familiar de vivienda.

¿De qué se trata este subsidio para vivienda? Es un apoyo económico que complementa el ahorro que has realizado y el crédito que hayas conseguido para cumplir ese sueño. También funciona para ampliar y remodelar tu vivienda actual, e incluso, para comprar un terreno y realizar tu proyecto de construcción.

¿Cómo acceder al subsidio de vivienda 2021? Existen criterios bien definidos para la concesión de estas ayudas. El más importante de ellos es que se reservan sobre todo para los beneficiarios de los fondos de vivienda pública (Infonavit y Fovissste).

El segundo de los requisitos para subsidio de vivienda es que los ingresos de quien lo solicite no debe ser superior a 6 mil 860.67 pesos.

El tercero y no menos importante es que la casa deseada (en el caso de vivienda nueva) no puede exceder una valuación superior a 465 mil 545 pesos.

Más adelante ampliaremos las respuestas a preguntas como “¿cuánto dan de subsidio de vivienda 2021?” o “¿cómo acceder al subsidio de vivienda 2022?”, y a otras dudas que puedas tener al respecto sobre estos planes de vivienda de interés social, ya sea entre las opciones de venta de departamentos en Guadalajara , Ciudad de México, Monterrey o de otra ciudad mexicana.

La flexibilidad del subsidio de vivienda le permite ajustarse a las necesidades particulares de las familias. Como hemos mencionado, el beneficiario puede utilizarlo en combinación con su ahorro personal o un crédito. También es importante resaltar que este tipo de subsidio no es transferible, una característica otorgada para que quien los solicite tenga un proceso transparente.

Reactivación del sector inmobiliario después de la pandemia

La posibilidad de acceder a un subsidio para la vivienda cobró mayor relevancia tras la pandemia del Covid-19. La industria inmobiliaria en México se encuentra en un proceso de reactivación después de las afectaciones que comenzaron en el 2020. En el 2021, la demanda para la compra de vivienda nueva y usada registró un incremento considerable.

Las proyecciones del sector indican un repunte que se mantendrá a lo largo de la siguiente década, que también beneficiará a los diferentes subsectores de la industria. Un crecimiento que será consecuencia de una mayor inversión en desarrollos inmobiliarios, lo que a su vez favorecerá la recuperación de empleos.

Tras una caída del poder adquisitivo, las casas con subsidio juegan un papel fundamental en este nuevo escenario, en donde el home office y la educación a distancia son tendencias que han llegado para quedarse.

En este proceso de reactivación, la industria inmobiliaria desempeña un rol clave en las grandes capitales. Gran parte de su potencial reposa en su capacidad para canalizar y acelerar diferentes proyectos gubernamentales de vivienda de interés social, además de ejecutar desarrollos inmobiliarios independientes.

La dinámica del sector se basa en programas e iniciativas a largo plazo. Su participación de más del 10% del PIB se muestra como un alivio para la crisis sanitaria mundial.

En este contexto, plataformas como La Haus resultan de gran utilidad, pues te permiten hacer una búsqueda de vivienda nueva a través de los datos. Ellos te ayudarán a encontrar casa nueva teniendo en cuenta criterios como la ubicación en una zona urbana o el precio mientras te brindan información de valor sobre el crédito hipotecario y subsidios de vivienda.

Vamos a responder algunas de tus preguntas, como “¿cuánto están dando para el subsidio de vivienda?”, “¿cómo obtener los 90 mil pesos del gobierno para mejorar mi casa 2021?” y “¿cuáles son los tipos de subsidios para la vivienda?”.

Tipos de subsidios de vivienda

Antes de tramitar un subsidio federal para comprar casa, debes conocer cuál se adapta mejor a tu situación. Te sugerimos definir tu situación financiera al conocer tus ingresos totales, es decir, cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes percibes y cuánto puedes aportar de ellos a tu crédito hipotecario.

Al conocer esta cantidad, tu postulación será más fácil al conocer de antemano el monto pre aprobado de crédito al que puedes acceder, así como el enganche necesario (es decir, la cuota inicial) y el monto que pagarías como mensualidades.

El organismo descentralizado cuenta con diferentes programas de subsidio, tales como el Programa Nacional de Reconstrucción, el Programa de Vivienda Social y el Proyecto Emergente de Vivienda.

El subsidio para remodelación tiene como objetivo el mejoramiento de vivienda. En esta categoría entran los apoyos destinados a proyectos como la remodelación de un baño, la impermeabilización o el levantamiento de más habitaciones. Si accedes a este tipo de subsidio de vivienda, recibirás la cantidad fijada en las normativas legales vigentes.

Una ventaja del subsidio de vivienda para hipoteca es que este apoyo puede sumarse a tu ahorro personal, de manera que puedas pagar una cantidad menor en tu mensualidad.

También se contempla el esquema conocido como subsidio habitacional. Este se caracteriza por ser un crédito hipotecario que nace a partir de la ayuda de Conavi más la del ahorro personal, el cual es emitido por Fovissste, Infonavit u otra entidad financiera registrada.

Teniendo en cuenta cuáles son las diferentes necesidades que puedes tener al momento de comprar casa, ahora podemos revisar cuáles son los diferentes tipos de subsidio que tiene CONAVI

Compra de vivienda: el formato más usado y que más se conoce es el de compra pues es la actividad con la que más relacionamos el mercado inmobiliario. Recuerda que al solicitar este subsidio, este puede estar acompañado de un crédito de Infonavit, lo que hace más real el querer comprar una casa nueva.

el formato más usado y que más se conoce es el de compra pues es la actividad con la que más relacionamos el mercado inmobiliario. Recuerda que al solicitar este subsidio, este puede estar acompañado de un crédito de Infonavit, lo que hace más real el querer comprar una casa nueva. Reubicación de vivienda: buscar casa nueva no solo implica encontrarla sino llegar a ella. Por esto, los programas de Conavi te pueden asistir con la mudanza de un lugar a otro. Revisa bien si es necesario que lo solicites o si reservas esta opción para un proyecto más grande como en la adquisición de una nueva vivienda. Es importante recordar que no está permitido el leasing habitacional.

buscar casa nueva no solo implica encontrarla sino llegar a ella. Por esto, los programas de Conavi te pueden asistir con la mudanza de un lugar a otro. Revisa bien si es necesario que lo solicites o si reservas esta opción para un proyecto más grande como en la adquisición de una nueva vivienda. Es importante recordar que no está permitido el leasing habitacional. Hipoteca de vivienda: Si llegas a encontrarte con la estresante situación de tener una hipoteca, a través de este subsidio puedes tomar un aire adicional. Lo principal con lo que debes contar es con un ahorro inicial para que al momento del estudio, sea más fácil que este subsidio complete este monto y salgas de esa hipoteca de una vez por todas.

Si llegas a encontrarte con la estresante situación de tener una hipoteca, a través de este subsidio puedes tomar un aire adicional. Lo principal con lo que debes contar es con un ahorro inicial para que al momento del estudio, sea más fácil que este subsidio complete este monto y salgas de esa hipoteca de una vez por todas. Remodelación de vivienda: una de las solicitudes más comunes de los usuarios consiste en usar los recursos para el mejoramiento de la casa donde residen. Lo ideal es que te asesores con el equipo de trabajo de la remodelación para presupuestar el gasto que debes solicitar.

El subsidio de remodelación te permite emplear el dinero para llevar a cabo reparaciones parciales de tu casa, pero también puede ser usado para realizar una reconstrucción más compleja.

Pago de gastos básicos: la autoridad competente autoriza el uso de este apoyo financiero en la reducción de costos en servicios básicos como gas, electricidad; entre otros.

¿Cuáles son los principales beneficios de estos subsidios?

Acceder a un subsidio para comprar casa puede traer muchos beneficios; entre ellos, permite que personas de ingresos medios y bajos consigan una vivienda propia.

Su primer gran beneficio es que no se trata de un préstamo, es un apoyo que no se tiene que devolver. Además, existe la posibilidad de usar el crédito para diferentes objetivos. Estas ayudas extraordinarias no solo sirven para adquirir una casa nueva o una vivienda usada, sino que también puedes emplear el dinero para atender otros requerimientos particulares.

Proceso y requisitos para acceder a los subsidios de vivienda

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del INEGI, sólo 2.8% de las personas que compraron una casa en ese año, utilizaron cupos de subsidios federales, estatales o municipales. Este bajo porcentaje se debe a la poca difusión que hay sobre estos apoyos y sus beneficios.

Es por ello que vamos a contarte sobre los requisitos base para acceder a los subsidios para la vivienda.

Como requisito previo, en todos los casos, debes considerar que el subsidio solo se entregará acompañado de un crédito que otorga alguna Entidad Ejecutora autorizada (como es el caso de Infonavit o Fovissste).

Como sucede con cualquier trámite de carácter gubernamental, si deseas acceder a esta clase de apoyos extraordinarios, debes cumplir con estos requisitos para subsidio de vivienda.

A continuación te presentamos cuáles son los lineamientos legales vigentes en el caso del Programa de Vivienda Social de la Conavi.

El primero de ellos es el ahorro personal, que en el caso de cada modalidad debe cubrir las siguientes cantidades:

Vivienda nueva o usada con seguridad social: 12 mil 251 pesos o más.

Vivienda nueva (sin seguridad social): 10% del valor total.

Autoconstrucción, ampliación y mejoramiento: 5% del valor del costo del proyecto. Se considera también el aporte de materiales de construcción y/o mano de obra.

Entre los requisitos personales que debes cubrir se encuentran:

Ser mayor de edad

No tener una vivienda propia

Presentar Clave Única de Registro (CURP)

No haber sido beneficiario de un subsidio con anterioridad

Tener ingresos mensuales inferiores a los 11,000 pesos mexicanos

Tener abierta una cuenta de ahorro o una subcuenta de vivienda

No es un apoyo que puedan solicitar los pensionados.

En cuanto al destino del subsidio:

Si lo deseas para comprar una vivienda nueva, deberá tener un valor menor a 465 mil 545 pesos.

La vivienda a adquirir debe encontrarse en los Perímetros de Contención Urbana.

Esta casa debe contar, al menos, con dos recámaras.

Debe estar dotada con ecotecnologías para ahorrar luz y gas.

Debes tener bien claro que la asignación del subsidio sólo se otorga una sola vez, excepto cuando se solicita para ser usado en la ampliación y mejoramiento de vivienda propia, en este caso, se puede pedir hasta tres veces, siempre que no se rebase el monto de 85 mil 758 pesos.

¿Cuál es el proceso para solicitar este subsidio?

Localiza y acude a una Entidad Ejecutora registrada para tramitar este subsidio. Si eres afiliado con derechos activos acude a tu oficina correspondiente de Infonavit, Fovissste o ISSFAM. De no serlo, acude a tu banco, alguna Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, tus cajas de ahorro o a Organismos Estatales de Vivienda.

Revisa si cumples con los requisitos del caso, reúne los documentos y tramita tu solicitud en la Entidad Ejecutora a la que corresponda.

Consulta los resultados: como se trata de un trámite personal que atiende las especificidades de cada caso, no hay tiempo de resolución establecido y se recomienda que llames a la línea de información, CURP a la mano, para saber el estado de tu solicitud: 55 913 899 91.

Invertir en bienes raíces con los subsidios de vivienda

El subsidio para vivienda es una realidad en México. Se trata de un desembolso estatal que debes aprovechar para invertir en la casa de tus sueños. Sumando este subsidio a tu ahorro personal y a tu crédito de vivienda, podrás aspirar a una vida mejor para ti y tu núcleo familiar.

Es tiempo de que busques plataformas como Casa y Terrenos, La Haus, Compra Tu Casa, o TrueHome. En ellas podrás encontrar viviendas de interés prioritario que se ajustan a los criterios de estos subsidios, de manera que puedas hallar una vivienda acorde a tu perfil.

Entre los portales inmobiliarios destaca La Haus, cuyos criterios de búsqueda y base de datos de viviendas te permiten encontrar aquellas que son candidatas a los subsidios oficiales, ya sea que busquen vivienda propia o para rentar a terceros, en cortas o largas estancias.